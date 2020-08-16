لا يشترط أن تكون تاركًا للحرام.. الإفتاء توضح حكم تقديم النصيحة للغير

" ما حكم تقديم النصيحة للغير مع عدم العمل بها كصلاة الشفع والوتر وترك الغيبة والنميمة وهل يترك النصيحة من يفعل ذلك؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».





وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مما قاله الحافظ بن كثير في تفسير قوله – تعالى-: « أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ»، ( سورة البقرة: الآية 44)، أن الإنسان لا يشترط أن يكون تاركًا للحرام حتى يعظ غيره بترك الحرام.

وأشار أمين الفتوى بالإفتاء إلى أنه إذا كان هناك رجلًا يفعل شيء محرم كأن يكون شاربًا للخمر، ونصح غيره بتركه؛ يؤجر على نصيحته، لافتًا: « هناك أمرين في هذه المسألة تؤجر على كلاهما، والأول أفضل وأولى، وهو: أن تترك الذنب وتعظ غيرك، الثاني: أن تكون فاعلًا للذنب فلا تترك نصيحة غيرك».



