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ديني

لا يشترط أن تكون تاركًا للحرام.. الإفتاء توضح حكم تقديم النصيحة للغير

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:02 ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
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يارا زكريا

" ما حكم تقديم النصيحة للغير مع عدم العمل بها كصلاة الشفع والوتر وترك الغيبة والنميمة وهل يترك النصيحة من يفعل ذلك؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».


وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مما قاله الحافظ بن كثير في تفسير قوله – تعالى-: « أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ»، ( سورة البقرة: الآية 44)، أن الإنسان لا يشترط أن يكون تاركًا للحرام حتى يعظ غيره بترك الحرام.

وأشار أمين الفتوى بالإفتاء إلى أنه إذا كان هناك رجلًا يفعل شيء محرم كأن يكون شاربًا للخمر، ونصح غيره بتركه؛ يؤجر على نصيحته، لافتًا: « هناك أمرين في هذه المسألة تؤجر على كلاهما، والأول أفضل وأولى، وهو: أن تترك الذنب وتعظ غيرك، الثاني: أن تكون فاعلًا للذنب فلا تترك نصيحة غيرك». 


في ذات السياق، أوضح الشيخ مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن النصيحة واجبة لمن لا يصلى، لافتًا إلى أن الصلاة من أعظم الواجبات على الفرد.

وأكد الشيخ مجدي عاشور، فى إجابته عن سؤال: " زوجي لا يصلي ماذا أفعل معه؟"، أن الدين النصيحة، ومن الضروري نصيحته.

وأضافت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف خلال ردها على سؤال يقول صاحبه "ما كيفية تكفير الذنب لتارك الصلاة والصيام عمدًا ودون سبب شرعي؟": إذا كان الإنسان يعلم عدد الصلوات التي تركها وعدد أيام الصيام التى لم يصمها فإنه يلزمه قضاؤها عند جميع الفقهاء، وإذا لم يعلم عددها فليتحر حسابها ما أمكن، وإلا فالواجب عليه أن يصلى ويصوم حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى ما عليه.

من جانبه، نبه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الأمر بالمعروف مقدم على النهي عن المنكر في الشريعة الإسلامية.

وأفاد «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم –صلى الله عليه وسلم- قد جعلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساسا من أسس الإيمان، فهو في غاية الأهمية كما هو ظاهر في القرآن والسنة النبوية الشريفة.

واستشهد بما رواه مسلم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- إذ يقول: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قالوا: لِمَن؟ قال: «للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»، وبما ورواه أبو- داود بلفظ: «إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَة، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَة، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَة»، قالوا: لِمَن يا رسول الله؟ قال: «للهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَأَئِمَّةِ المُؤْمِنِينَ وَعَامَّتِهِمْ، وَأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»، منوهًا بأن أهم شيء في الدين هو النصيحة، والنصيحة تكون لجميع الناس من الحكام والمحكومين.



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