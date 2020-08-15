دقيق| الأمن يكشف ملابسات العثور على مادة بيضاء في سيارة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ من إحدى السيدات بقيام أحد أفراد أمن البرج السكنى محل إقامتها بأسيوط بوضع أكياس بها مادة بيضاء لا تعلم طبيعتها قد يشتبه أن تكون مادة مخدرة داخل سيارة والدها المتواجدة بجراج البرج.



وعند قيامها بفحص الكاميرات تلاحظ لها قيام إثنين من العاملين بالبرج بمحاولة فتح السيارة .

بإستدعاء المشكو فى حقهما وسؤالهما أنكرا ما نسب إليهما وقررا أنه أثناء ممارسة عملهما شاهدا زجاج السيارة المُشار إليها مفتوح فحاولا غلقه.

وبفحص المادة المشتبه بها تبين أنها (دقيق طعام ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .