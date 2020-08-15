رئيس الوزراء: أحمل رسالة من الرئيس السيسى لقيادات دولة السودان.. فيديو

وأضاف رئيس الوزراء ، خلال كلمته بمؤتمر صحفى ونظيره السودانى عبد الله حمدوك، أنه يحمل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لقيادات دولة السودان بالحرص الشديد لتقديم كافة سبل الدعم الممكن لأشقائنا فى هذه الفترة الدقيقة فى كافى مناحى القطاعات التى تخدم المواطن السودانى.





وأشار إلى أن المرحلة القادمة ليست تكون مقتصرة فقط على الأفكار الجيدة ولكن تفعيل كافة سبل التعاون والمشاريع المشتركة التى تخدم الطرفين فى القريب العاجل.







