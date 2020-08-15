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رئيس الوزراء: أحمل رسالة من الرئيس السيسى لقيادات دولة السودان.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:52 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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شيرين عادل
تقدم الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء،  بالشكر لرئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك بكرم الضيافة والحفاوة الشديدة التى لاقاها خلال الزيارة .

وأضاف   رئيس الوزراء  ، خلال كلمته بمؤتمر صحفى ونظيره السودانى عبد الله حمدوك، أنه يحمل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لقيادات دولة السودان بالحرص الشديد لتقديم كافة سبل الدعم الممكن لأشقائنا فى هذه الفترة الدقيقة فى كافى مناحى القطاعات التى تخدم المواطن السودانى.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ليست تكون مقتصرة فقط على الأفكار الجيدة ولكن تفعيل كافة سبل التعاون والمشاريع المشتركة التى تخدم الطرفين فى القريب العاجل. 


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى مطار الخرطوم، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، وعددًا من مسئولي الجهات المعنية، وكان في استقباله الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وعدد من الوزراء.

وتستغرق زيارة رئيس الوزراء يوما واحدًا؛ وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك ملف سد النهضة.

ويعقد الجانبان المصري والسوداني، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، جلسة مشاورات موسعة تتناول أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما من المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الزيارة، قيادات مجلس السيادة السودانى .
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