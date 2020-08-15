مدبولي: مناقشة رسم مرحلة جديدة لتفعيل المشروعات التنموية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سعيد بتواجده في السودان التي تعتبر بلده الثانى على رأس المسئولين المصريين، مشيدا بحفاوة الاستقبال التي تربط الشعبين .





وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني عبدالله حمدوك، أننا ناقشنا رسم مرحلة جديدة لتفعيل كل الأفكار والمشروعات التنموية التي تخدم البلدين.







وقدم رئيس مجلس الوزراء، خالص التهنئة للشعب السوداني بمناسبة توقيع الوثيقة الدستورية التي مهدت الطرق للشعب الشقيق، موضحا أن الرئيس السيسي حريص على تقديم سبل الدعم للأشقاء في السودان في كل القطاعات التي تخدم المواطن السوداني في قطاع الصحة والكهرباء والموارد المائية والري.





وأوضح أنه تم المناقشة لتفعيل الأفكار والمشروعات التي يتم الاتفاق عليها بين الشعبين، موضحا أنه سيتم تفعيل كل سبل التعاول والمصالح والمشروعات المشتركة بين الدولتين وكل الحرص لكل مصالح الدولتين.