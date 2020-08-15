أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك تبدأ دمج الرسائل بين انستجرام وماسنجر.. واشترِ آيفون 7 بلس 128 جيجابايت بـ 4250 جينها

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، وجاء أهمها كما يلي:





فيسبوك تبدأ دمج الرسائل بين انستجرام وماسنجر

كشف عدد من المطورين عن تغيير أنظمة الدردشة في تطبيقات انستجرام Instagram وماسنجر Messenger، على نظامى التشغيل أندرويد وiOS، ولاحظ المطورون ظهور شاشة جديدة في تطبيق انستجرام.





فيسبوك تنضم إلى فورتنايت في معركتها ضد أبل

انتقدت شركة فيسبوك Facebook شركة أبل بسبب اقتطاع الأرباح وفرض ضرائب على المطورين والتطبيقات التى تعرض تطبيقاتها على متجر App Store، متضامنة مع لعبة فورتنايت التى أزالتها أبل من على المتجر.







