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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك تبدأ دمج الرسائل بين انستجرام وماسنجر.. واشترِ آيفون 7 بلس 128 جيجابايت بـ 4250 جينها

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:02 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، وجاء أهمها كما يلي:


كشف عدد من المطورين عن تغيير أنظمة الدردشة في تطبيقات انستجرام Instagram وماسنجر Messenger، على نظامى التشغيل أندرويد وiOS، ولاحظ المطورون ظهور شاشة جديدة في تطبيق انستجرام. 


انتقدت شركة فيسبوك Facebook شركة أبل بسبب اقتطاع الأرباح وفرض ضرائب على المطورين والتطبيقات التى تعرض تطبيقاتها على متجر App Store، متضامنة مع لعبة فورتنايت التى أزالتها أبل من على المتجر.


دائمًا ما يبحث عشاق الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون عن أفضل العروض لاقتناء أحد إصداراته المميزة حيث الأداء القوي والتصميم معًا، بسبب ارتفاع أسعار هواتف آيفون، إلا أنه يمكنك شراء نسخة من هاتف iPhone 7 plus سعة 128 جيجابايت بنصف السعر تقريبًا.


كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن أول إعلان تليفزيوني لهاتفها الجديد Samsung Galaxy Z Flip 5G.


بعدما أجبرت شركة جوجل الأمريكية مستخدمي أندرويد فى العالم على استخدام تطبيقها الرسمي DUO لإجراء المكالمات الصوتية والفيديو، لدرجة أن الهواتف الجديدة أصبح يحمل عليها ذاتيًا، ها هى تفكر فى إنهاء خدمته أو دمجه مع تطبيقها الجديد Meet.




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