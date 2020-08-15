واشنطن علي علم.. روسيا تعلق على الفشل الأمريكي بتمديد حظر السلاح على إيران

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن الرفض شبه الجماعي لأعضاء مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران دليل قاطع على وجود ونفوذ القانون الدولي.





وبحسب قناة "روسيا اليوم"، حثت موسكو اليوم السبت على عدم تأخير عقد قمة مجلس الأمن الدولي بمشاركة إيران وألمانيا لمناقشة وحل المشاكل المتراكمة في منطقة الخليج.









ولاحظت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة التي طرحت مشروع القرار "كانت تعرف سلفا أن مشروعها لا يحظى بالدعم". وأنه "لا توجد أسباب لفرض حظر السلاح على إيران. لذلك فإن سياسة واشنطن الهادفة لتقويض قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ومحاولاتها فرض خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني لاقت رفضا قويا في العالم. ومع ذلك، قرر الجانب الأمريكي المضي قدما".





وقالت الخارجية الروسية: "لقد رفض مجلس الأمن المشروع بشكل لا لبس فيه. وكانت نتائج التصويت بمثابة تذكير للزملاء الأمريكيين بوجود القانون الدولي، وأن قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار الذي تمت بموجبه الموافقة على خطة العمل الشاملة المشتركة، يجب أن يحترمها الجميع، بما في ذلك واشنطن، وفي الإجمال، سنواصل بذل قصارى جهدنا لمنع الولايات المتحدة من زيادة تقويض الأسس القانونية الدولية للنظام العالمي الحديث".





وأضافت وزارة الخارجية الروسية، أن التفاعل في مجلس الأمن الدولي بالنسبة لروسيا "ليس تصادما للطموحات، ولكنه عمل مشترك مسؤول من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيزهما".





وخلصت موسكو للقول "إن النية الأمريكية لتمديد الحظر المفروض على إيران ليس لها علاقة بهذا. وفشل مشروع القرار هو تأكيد واضح على أن طريقة حل التناقضات والمطالبات المتبادلة المتراكمة في منطقة الخليج لا تكمن في استخدام أساليب الضغط والقوة الغاشمة، ولا من خلال شيطنة إيران".





ويوم أمس الجمعة، عارض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.





وصوتت الولايات المتحدة فقط والدومينيكان لصالح مشروع القرار الأمريكي. وصوتت روسيا والصين ضده وامتنع أعضاء مجلس الأمن الأحد عشر الباقون عن التصويت.





ووفقا للاتفاقيات الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق إيران النووي)، فإن إجراءات تقييد تزويد إيران بالمعدات العسكرية مؤقتة وتنتهي في 18 أكتوبر المقبل.