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فن

حسين الجسمي: بالبُنط العريض ..غالي وأقرب من الوريد

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:27 م
حسين الجسمى
حسين الجسمى
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محمد نحلة
عبّر أول أغنية من ألحانه من اللون الغنائي المصري، طرح سعادة الفنان حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" أغنية حملت عنوان "بالبُنط العريض" مجددًا تعاونه الفريد من نوعه مع شركاء النجاحات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والموزع الموسيقي توما الذي قام بعملية المكساج والماستر أيضًا، واضعًا لحنًا جميلًا مميزًا يفيض بالفن والإحساس، متناسبًا مع كلمات الأغنية الذي يقول في مطلعها:

حبيبي بالبُنط العريض
غالي واقرب م الوريد
حالتي تتشخص جُنون
بيقولولي انا بيك مريض

ويضيف الجسمي أغنية "بالبُنط العريض" الى قائمة أغنياته الناجحة وواسعة الإنتشار من الأغنيات ذات اللون المصري، والذي يقدمها لأول مرة برؤيته اللحنية والموسيقية، بثقة خبرته وتميزه ونجاحه مع الأغنية المصرية ذات الإيقاعات المختلفة الحاملة معها معاني كثيرة من الفرح والبهجة.

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