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برلمان

مشروعات البرلمان تناقش اتفاقية خلق فرص عمل للمرأة في الصعيد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان اجتماع اليوم لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو.

ويستهدف القرار تمويل مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة والموقعة في القاهرة بتاريخي 11/6/2020 و15/6/2020.


ويعقد البرلمان جلساته ولجانه اليوم الأحد و تضمنت أجندته خلال هذا الاسبوع مناقشة ١٣ قانون، بالاضافة لقانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب و الذي بعرض على اللجنة التشريعية لمجلس النواب اولا ثم الجلسة العامة.

و تضمنت الاجندة مشروعات  قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية للتأكيد على شرية بيانات المجني عليه في قضايا  التحرش ، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية  ، مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات - التنمر.

كما تضمنت الاجندة مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972  ، و مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، ومشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

و يناقش البرلمان ايضا مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 و كذلك مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015  ، و مشروع قانون  بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

و تضمنت الاجندة ايضا مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتعديلات البحوث الطبية والإكلينيكية بعد تعديله تطبيقا لملاحظات رئيس الجمهورية  بالاضافة لتعديلات قانون الاجراءات الضريبية  و مشروع قانون  بإصدار قانون الجمارك.
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