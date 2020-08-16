دينية النواب تناقش طلبات إحاطة لإحلال وتجديد المساجد بالمحافظات

تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة النائب د . اسامة العبد لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة حيث تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد فؤاد كوش، بشأن إحلال وتجديد مسجد بازرعة بعزبة الجمل القدس بقرية ميت العطار، ومسجد جزيرة بلي مركز بنها محافظة القليوبية.

ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن عدم ادراج مسجد طيبه مركز صان الحجر محافظة الشرقية في الاحلال والتجديد حتي الآن وعدم توفير البند المالي له.

وتستكمل اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب يس عبدالصبور، بشأن عدم تنفيذ خطة الإحلال والتجديد (إشهار أو صيانة) لصالح مساجد نصر النوبة، وخاصة مسجد طارق بن زياد بقرية دهميت، مسجد كشتمنة شرق، مسجد توماس عافية، وكذا عدم الانتهاء منذ عدة سنوات من إحلال وتجديد مسجد الوزارن بعنيبة نصر النوبة.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن عدم إتمام بناء واحلال وتجديد مساجد دائرة برج العرب والعامرية محافظة الإسكندرية، ومنها مسجد نجع متموح، مسجد قرية اليمن، مسجد قرية الجلاء الغربي.

وتستكمل اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فاروق أبو عبده، بشـأن قيام وزارة الأوقاف ببناء مبني بمنطقة التفتيش بقرية دروان مركز منشأة القناطر بالجيزة لاستخدامها دار مناسبات ولم يتم فرشها حتي الأن.

ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالله علي مبروك، بشـأن سرعة البدء في إحلال وتجديد مسجد حسين دياب بناحية قرية طنسا بني مالوا التابعة لإدارة أوقاف بني سويف.

ويعقد البرلمان جلساته ولجانه اليوم الأحد و تضمنت أجندته خلال هذا الاسبوع مناقشة ١٣ قانون، بالاضافة لقانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب و الذي بعرض على اللجنة التشريعية لمجلس النواب اولا ثم الجلسة العامة.





و تضمنت الاجندة مشروعات قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية للتأكيد على شرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش ، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات - التنمر.





كما تضمنت الاجندة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، ومشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.





و يناقش البرلمان ايضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 و كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، و مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.





و تضمنت الاجندة ايضا مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتعديلات البحوث الطبية والإكلينيكية بعد تعديله تطبيقا لملاحظات رئيس الجمهورية بالاضافة لتعديلات قانون الاجراءات الضريبية و مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك.