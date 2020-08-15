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مرأة

نشرة المرأة والصحة .. فوائد رياضة اليوجا .. ندى موسى تتألق في أحدث ظهور .. الفرق بين كورونا والحساسية الصدرية

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

5 فوائد لممارسة رياضة اليوجا بشكل مستمر

قالت ميريام غندور الشهيرة باسم ميمي يوغا خبيرة رياضة اليوجا، إن رياضة اليوجا،  من الرياضات الروحانية التى تساعد على تحسين الحالة النفسية، منوهة بان دقائق قليلة لممارسة اليوجا يوميا يسهم في تحسين الحالة النفسية للانسان. 


ندى موسى تبهر جمهورها بإطلالة ناعمة.. شاهد
شاركت ندى موسي، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بإطلالة ساحرة وأنيقة. 


وظهرت ندى موسى في حديقة وهي ترتدي توب باللون التركواز ونسقت معه بولورو أبيض، ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها على الانستجرام.


لو عندك شك.. اعرف الفرق بين كورونا والحساسية الصدرية

يلاحظ الخبراء ، أن فيروس كورونا الجديد والإنفلونزا والحساسية لها أعراض مختلفة، وتتمثل الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا الجديد في الحمى والتعب والسعال وضيق التنفس
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5 فوائد لممارسة رياضة اليوجا بشكل مستمر

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