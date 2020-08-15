بسبب فترة الإغلاق.. فئران بحجم الأرانب تنتشر في شوارع بريطانيا .. فيديو





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن المواطنين قدموا آلاف الشكاوى للحكومة بسبب انتشار أعداد كبيرة من الفئران ضخمة الحجم في منازلهم .





وأكدت الحكومة ان تلك الفصيلة من الفئران تمثل حكومة على المواطنين لانها تأكل ضعف الكميات التي تأكلها الفئران العادية، وتشترك معها في نقل الأوبئة والأمراض إلى الإنسان .





وأكد مسئول بيئي أن انتشار تلك الفئران في بريطانيا يعود لفترة الإغلاق التي دامت لشهور، مما أدى إلى خروج ذلك النوع الذي يسكن في المستنقعات بعيدا عن البشر وانتشاره في الحدائق والشوارع والدخول للبيوت.

تعاني مدينة ليفربول في بريطانيا من غزو أسراب من الفئران ضخمة الحجم ، فقد وصفها أحد المواطنين حجم الفأر الذي شاهده بأنها في حجم الأرنب الضخم .