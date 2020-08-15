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سناء منصور: ثنائية شويكار وفؤاد المهندس تظل محفورة بالسينما المصرية

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:35 م
فؤاد المهندس وشويكار
فؤاد المهندس وشويكار
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شيرين عادل
قالت سناء منصور، مقدمة برنامج السفيرة عزيزة ،  إن الفنانة الراحلة شويكار تمتلك تاريخاً فنياً طويلاً خاصة وامتعت جمهورها بأدوار فنية لا تنسى من ذاكرة السينما المصرية . 
 
أضافت مقدمة برنامج السفيرة عزيزة ، خلال تقديم حلقتها اليوم السبت ، أن شويكار قامت  بعمل أدوار ثانوية ومزيج رائع " مع رفيق عمرها الراحل العملاق فؤاد المهندس  ... 

وأكدت أن أدوار الراحلة الجميلة شويكار مع الراحل العظيم فؤاد المهندس ستظل محفورة فى قلوب الذاكرة السينمائية المصرية وتاريخ الفن الجميل .

ولفتت  إلى أن الفنانة الراحلة حصلت على ألقاب فنية خلال تاريخها الفنى ، مشيرة إلى أن الراحلة جمعت بين أدوار الفتاة الأرستقراطية والبسيطة الشعبية أيضًا والذى ظهر بوضوح بدورها فى مسرحية سيدتى الجميلة .

وقد شيّعت ظهر اليوم، السبت، جنازة الفنانة الراحلة شويكار، وخرج الجثمان من أحد مستشفيات المهندسين إلى مقابر العائلة بأكتوبر بحضور الأقارب وعدد من الفنانين منهم الفنانة دلال عبد العزيز والدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، والفنانة عفاف شعيب ونهال عنبر وميرفت أمين ونجل الفنان فؤاد المهندس وابنة الفنان حسين فهمى.
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