الأهلي بمن حضر.. جمهور المارد الأحمر: الفريق باقٍ والنجوم زائلون

جاءت ردود الأفعال حول رحيل لاعب النادي الأهلي رمضان صبحي واعلان رغبته في عدم البقاء بالقلعة الحمراء متباينة إلى حد كبير، البعض توجس خوفا أن يتأثر المارد الأحمر برحيل نجمه خاصة ان الفترة التي سبقت توقف الدوري شهدت تألقا ملحوظا وارتفاعا في مستواه الفني والبدني تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.
فيما أكد البعض الآخر أن الاهلي دائما بمن حضر ولم ولن يقف على لاعب والتاريخ شاهد على ذلك.
وعلى مدار عشرات السنين رحل عشرات النجوم عن القلعة الحمراء وبقيت قلعة الأمجاد صامدة حاضرة على منصات التتويج.
في بداية تسعينيات القرن الماضي اعتزل جيل كامل من النجوم بدأت باعتزال الأسطورة محمود الخطيب في حقبة الثمانينات ثم أعقب ذلك رحيل النجم علاء ميهوب واعتزال ربيع ياسين وحمادة صدقي وطاهر أبوزيد ومحمود صالح وعلاء عبد الصادق وتوقع الجميع أن يتأثر الاهلي خصوصا بعد أن حقق الزمالك لقب الدوري في موسمين على التوالي.
ومع تصعيد بعض اللاعبين وعودة التوأم حسام وإبراهيم والتعاقد مع الهداف الغاني فيلكس وإبرام بعض الصفقات الجديدة سيطر الاهلي على الكرة المصرية شرقا وغربا وفاز ببطولة الدوري سبع سنوات متتالية وفاز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وحقق لقب البطولة العربية في أكثر من مناسبة.
ومع رحيل التوأم حسن مع بداية الألفية الجديدة توقع الكثير أيضا أن يكون هناك انهيار في صفوف الفريق، وعلى الرغم من خسارة بطولة الدوري لحساب الاسماعيلي موسم واخر لحساب الزمالك ، واخرين بصعوبة الا ان المارد الأحمر ظفر باغلى الألقاب الأفريقية عام 2001 على حساب صن داونز كذلك حقق لقب بطولة السوبر الأفريقي عام 2002 أمام كايزر تشيفز ولقبين لكأس مصر أمام المحلة والإسماعيلي ونفس الحال لقب السوبر المصري على حساب الزمالك.
وبعد فترة اكتساح القارة السمراء لحقبة بدأت في 2005 وحتى 2013 حقق خلالها الاهلي لقب دوري أبطال أفريقبا خمس مرات ونفس الأمر للسوبر الأفريقي واحتكار تام لبطولة الدوري، اعتزل العديد من النجوم أبرزهم محمد أبوتريكة ووائل جمعه ومحمد بركات ليدخل الاهلي موسم 2013- 2014 بقائمة مكونه من لاعبين شباب أبرزهم كريم بامبو ورمضان صبحي ومحمود تريزيجية ليحقق أبناء المدرب فتحي مبروك المفاجأة ويتوجوا ببطولة الدوري على حساب الزمالك وبطولة السوبر المصري على حساب الأبيض بالتخصص.
وأخيرًا ومع اعتزال الهداف عماد متعب والاستغناء عن عبد الله السعيد توقع الجميع أن يخسر الاهلي الدوري لصالح الزمالك أو بيراميدز وبالفعل بدأ الأحمر منافسات موسم 2018 - 2019 متراجعا في الترتيب حتى أعاد مجلس إدارة النادي حساباته وتعاقد مع العديد من النجوم على رأسهم حسين الشحات وياسر إبراهيم، ومع نهاية الموسم كانت الريمونتادا حاضرة في القلعة الحمراء، الاهلي بطل الدوري قبل نهاية المسابقة كالعادة
الان ومع انطلاق مسابقة الدوري وقبل الدخول في ذروة الأدوار الحاسمة في دوري أبطال أفريقيا أصبح هناك يقين تام لدى جمهور وعشاق الاهلي ان الفريق جاهز تماما للظفر باللقب المحلي واللقب القاري فالاهلي دائما وابدا بمن حضر والتاريخ شاهد على ذلك.