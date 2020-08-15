الأهلي بمن حضر.. جمهور المارد الأحمر: الفريق باقٍ والنجوم زائلون

جاءت ردود الأفعال حول رحيل لاعب النادي الأهلي رمضان صبحي واعلان رغبته في عدم البقاء بالقلعة الحمراء متباينة إلى حد كبير، البعض توجس خوفا أن يتأثر المارد الأحمر برحيل نجمه خاصة ان الفترة التي سبقت توقف الدوري شهدت تألقا ملحوظا وارتفاعا في مستواه الفني والبدني تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.





فيما أكد البعض الآخر أن الاهلي دائما بمن حضر ولم ولن يقف على لاعب والتاريخ شاهد على ذلك.





وعلى مدار عشرات السنين رحل عشرات النجوم عن القلعة الحمراء وبقيت قلعة الأمجاد صامدة حاضرة على منصات التتويج.





في بداية تسعينيات القرن الماضي اعتزل جيل كامل من النجوم بدأت باعتزال الأسطورة محمود الخطيب في حقبة الثمانينات ثم أعقب ذلك رحيل النجم علاء ميهوب واعتزال ربيع ياسين وحمادة صدقي وطاهر أبوزيد ومحمود صالح وعلاء عبد الصادق وتوقع الجميع أن يتأثر الاهلي خصوصا بعد أن حقق الزمالك لقب الدوري في موسمين على التوالي.





ومع تصعيد بعض اللاعبين وعودة التوأم حسام وإبراهيم والتعاقد مع الهداف الغاني فيلكس وإبرام بعض الصفقات الجديدة سيطر الاهلي على الكرة المصرية شرقا وغربا وفاز ببطولة الدوري سبع سنوات متتالية وفاز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وحقق لقب البطولة العربية في أكثر من مناسبة.





ومع رحيل التوأم حسن مع بداية الألفية الجديدة توقع الكثير أيضا أن يكون هناك انهيار في صفوف الفريق، وعلى الرغم من خسارة بطولة الدوري لحساب الاسماعيلي موسم واخر لحساب الزمالك ، واخرين بصعوبة الا ان المارد الأحمر ظفر باغلى الألقاب الأفريقية عام 2001 على حساب صن داونز كذلك حقق لقب بطولة السوبر الأفريقي عام 2002 أمام كايزر تشيفز ولقبين لكأس مصر أمام المحلة والإسماعيلي ونفس الحال لقب السوبر المصري على حساب الزمالك.





وبعد فترة اكتساح القارة السمراء لحقبة بدأت في 2005 وحتى 2013 حقق خلالها الاهلي لقب دوري أبطال أفريقبا خمس مرات ونفس الأمر للسوبر الأفريقي واحتكار تام لبطولة الدوري، اعتزل العديد من النجوم أبرزهم محمد أبوتريكة ووائل جمعه ومحمد بركات ليدخل الاهلي موسم 2013- 2014 بقائمة مكونه من لاعبين شباب أبرزهم كريم بامبو ورمضان صبحي ومحمود تريزيجية ليحقق أبناء المدرب فتحي مبروك المفاجأة ويتوجوا ببطولة الدوري على حساب الزمالك وبطولة السوبر المصري على حساب الأبيض بالتخصص.





وأخيرًا ومع اعتزال الهداف عماد متعب والاستغناء عن عبد الله السعيد توقع الجميع أن يخسر الاهلي الدوري لصالح الزمالك أو بيراميدز وبالفعل بدأ الأحمر منافسات موسم 2018 - 2019 متراجعا في الترتيب حتى أعاد مجلس إدارة النادي حساباته وتعاقد مع العديد من النجوم على رأسهم حسين الشحات وياسر إبراهيم، ومع نهاية الموسم كانت الريمونتادا حاضرة في القلعة الحمراء، الاهلي بطل الدوري قبل نهاية المسابقة كالعادة



