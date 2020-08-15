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محافظات

الوادي الجديد تواصل تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:48 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
أعلنت محافظة الوادي الجديد، استكمال تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بمقر المراكز التكنولوجية على مستوى المراكز بعد أن وافق مجلس الوزراء على مد فترات التقديم لمدة شهر حتى يوم 15 سبتمبر القادم وذلك لسداد 25 ٪ جديه التصالح في مخالفات البناء للذين تقدموا قبل 15 / 7 /2020.

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، إن المحافظة تهيب بالمواطنين سرعة السداد، حيث ستتم الإزالة الفورية للمخالفات ضمن الموجة الحالية للإزالات الممتدة حتى آخر موعد للسداد خاصة بعد أن جرى مد مهلة السداد لفترة جديدة وذلك في إطار حرص الحكومة على مصلحة المواطنين وحفاظا على حق الدولة.

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وكان مجلس الوزراء، وافق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقًا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.

وبدأ سداد المبالغ المقررة لجدية التصالح اعتبارًا من 15 يوليو 2020، وتم تخصيص حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.

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