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أخبار العالم

بعد كارثة مرفأ بيروت.. مسؤول أردني يكشف مصير 1500 طن من نترات الأمونيوم تصل يوميا إلى ميناء العقبة

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:43 م
ميناء العقبة
ميناء العقبة
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محمود نوفل
يستقبل ميناء العقبة 3 شحنات نترات أمونيوم شهريا بواقع 1500 طن حيث يجري تحميلها مباشرة من السفينة على الشاحنات المخصصة، دون أن يخزن منها أي كمية في الميناء.

وأوضح مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ منصور قوقزه أن نترات الأمونيوم لا تخزن في ميناء العقبة، وأنها تحمل مباشرة على الشاحنات من السفن وتحت إشراف لجنة أمنية متخصصة.

وكشف قوقزه أن جميع الشاحنات المحملة تغادر مباشرة إلى مستودعات الفوسفات برفقة أمنية حتى وصولها إلى المكان المخصص لها..

وبيًن أن كافة المواد الواردة الى الميناء يتم التعامل معها بمهنية من خلال كوادر متخصصة، إضافة إلى طلب معلومات تفصيلية عن أي مادة خطرة من الجهة المعنية للتعامل معها بأحدث طرق المناولة والتخزين والتحميل والنقل.

وأشار إلى أن معظم المواد التي تحوي نسبة خطورة أصبحت تأتي عبر الحاويات المجهزة بالسلامة العامة والمتابعة الدقيقة"، منوها إلى وجود قسم خاص في ميناء العقبة للتعامل مع مثل هذه البضائع.

وقال: "تتبع شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بروتوكولا دوليا ومحليا في التعامل مع المواد والعناصر ذات الحساسية العالية بحيث لا تخزن هذه المواد على أرض الميناء أو بالقرب منه".

واضاف: "موانئ العقبة ووفقا لهذا البروتوكول وتطبيقاته تبقى ضمن دائرة الأمان دون أن تشكل هذه المواد والعناصر أي خطورة".
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