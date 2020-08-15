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توك شو

هل الولاية التعليمية للأبناء قاصرة على الرجال فقط ؟.. اعرف التفاصيل

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:47 م
الولاية التعليمية
الولاية التعليمية
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شيرين عادل
قالت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة، إن الولاية التعليمية للأبناء تكون للحاضن وتضم المرأة أيضا وليست للرجال فقط. 

وأضافت رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة عبر فضائية DMC، أن تميز الأب عن الأم فى الولاية التعليمية ليست مفهومة حتى الآن.

وأشارت الدكتورة إيمان بيبرس، إلى أن القانون 12 لسنة  1996 بالنسبة للحضانة التعليمية والذى ينص على أن الولاية التعليمية للحاضن سواء رجل أو امرأة.

ولفتت إلى أن المدارس متمسكة بفكرة أن الولاية للأب نظرأ لأن بعض المدارس يحكمها فكر ذكورى بالإضافة لعدم وجود وعى كافى بهذه المدارس.
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