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فن

محمد الأسدي يستعد لإطلاق حملة ضخمة لدعم الأعمال السينمائية في العراق

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:57 م
محمد الأسدي
محمد الأسدي
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أحمد إبراهيم - سعيد فراج
أعلن رجل الأعمال العراقي الشاب محمد جخيم زناد الأسدي إطلاق حملة لدعم وإنعاش السينما العراقية بعدما شهدت في الآونة الأخيرة ركودًا ملحوظًا، والتقى الأسدي بالكثير من الرموز الفنية والثقافية العراقية مشجعًا إياهم على النهوض مرة أخرى بواقع السينما في أول خطوة عملاقة لدعم السينما في الدولة العراقية. 

وأعرب محمد جخيم الأسدي، عن سعادته بخوضه تجربة دعم الفن والسينما في العراق أثناء لقائه كوكبة ضخمة من نجوم الفن، ومن المفترض أن يتم البدء في مشروع الدعم في نوفمبر المقبل عن طريق شركة "ماستر لام" التابعة له.

جدير بالذكر أن محمد الأسدي كان له أثر في تجهيز وتزويد الكوادر الطبية المستنزفة لمكافحة فيروس كورونا بمشتقات الألبان مجانًا دعما لهذه الكوادر وما تبذله في هذه المرحلة الصعبة التي أضرت بالكثير من الدول.
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