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اقتصاد

سعر الدولار اليوم 16-8-2020

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:02 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-8-2020 ، منذ الخميس الماضي علي مدار 4 أيام علي التوالي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي كمتوسط سعري لـ 15.88 جنيه للشراء و15.98جنيه للبيع.
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سجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك" المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، الأهلي الكويتي" بقيمة 15.87 جنيه للشراء و 15.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك" الاسكندرية، المصرف المتحد، الأهلي اليوناني، بلوم، عودة، الكويت الوطني،  التنمية الصناعية، الأهلي المصري، مصر" نحو 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " البركة، اتش اس بي سي، المصري الخليجي، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، قناة السويس، كريدي أجريكول" نحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.  
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