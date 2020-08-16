سعر الدولار اليوم 16-8-2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-8-2020 ، منذ الخميس الماضي علي مدار 4 أيام علي التوالي.





وصل سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي كمتوسط سعري لـ 15.88 جنيه للشراء و15.98جنيه للبيع.

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سجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك" المصرف العربي الدولي ، التجاري الدولي، الأهلي الكويتي" بقيمة 15.87 جنيه للشراء و 15.97 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار في بنوك" الاسكندرية، المصرف المتحد، الأهلي اليوناني، بلوم، عودة، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، الأهلي المصري، مصر" نحو 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.





وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " البركة، اتش اس بي سي، المصري الخليجي، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، قناة السويس، كريدي أجريكول" نحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.