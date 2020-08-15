تحت بير السلم.. استشاري تغذية يحذر من تناول المنشطات الغذائية .. فيديو





قال الدكتور الحسينى الشناوى ، استشارى التغذية الرياضية ، إن وسائل التواصل الاجتماعي فيما يختص بالرياضة ومجال المكملات و المنشطات الغذائية وضعت وسائل ضغط على الشخص ينتج عنه تقليد كامل لما يقوم به الآخرون دون وعى ,





وأوضح استشارى التغذية الرياضية ، خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة عبر فضائية DMC ، أن المنشطات والمكملات الغذائية ليست طبية على الإطلاق وإنما تصنع " تحت بير السلم " وذلك على حد وصفه ...





وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعكفون على تقليد أى نموذج على صفحات التواصل الاجتماعى يعتمد على 3 خطوات وهى غياب الوعى ، مدرب فاقد للوعى والخبرة ، بالإضافة لصفحات سوشيال ميديا تعتمد على المقارنة طوال الوقت .





ولفت إلى أن الشكل النعين " للفورمة " أو بناء العضلات تتطلب طرق غذائية معينة ، وتمارين رياضية وذلك تحت إشراف شخص متخصص ..











