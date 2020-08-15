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توك شو

تحت بير السلم.. استشاري تغذية يحذر من تناول المنشطات الغذائية .. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:24 م
منشطات عذائية
منشطات عذائية
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شيرين عادل

قال الدكتور الحسينى الشناوى ، استشارى التغذية الرياضية  ، إن وسائل التواصل الاجتماعي  فيما يختص بالرياضة ومجال المكملات  والمنشطات الغذائية وضعت وسائل ضغط على الشخص  ينتج عنه تقليد كامل لما يقوم به الآخرون دون وعى , 

وأوضح استشارى التغذية الرياضية  ، خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة عبر فضائية DMC   ، أن  المنشطات والمكملات الغذائية ليست طبية على الإطلاق وإنما تصنع " تحت بير السلم "  وذلك على حد وصفه ... 

 وأشار إلى  أن الأشخاص الذين يعكفون على تقليد أى نموذج على صفحات التواصل الاجتماعى يعتمد على 3 خطوات وهى غياب الوعى ،  مدرب فاقد للوعى والخبرة ، بالإضافة لصفحات سوشيال ميديا تعتمد على المقارنة طوال الوقت . 

ولفت   إلى أن  الشكل النعين " للفورمة "  أو بناء العضلات تتطلب طرق غذائية معينة ، وتمارين رياضية وذلك تحت إشراف شخص متخصص .. 



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