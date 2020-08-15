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فن

مع آسر ياسين.. نيللى كريم تروج للجزء الثانى من مسلسل "بـ100 وش"

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة نيللى كريم، عبر حابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام"، صورة بصحبة الفنان اسر ياسين مروجة للجزء الثانى من مسلسل " بـ 100 وش " . 



وكتبت نيللى كريم على الصورة: " نفتقدكم جميعا ... شكرا لكم على كل الحب والدعم ونحن سعداء جدا يا رفاق أحببت المسلسل التلفزيوني. لا يمكنني الانتظار حتى الجزء 2 sooooooooon ❤️❤️asser_yassin ".


ويشارك آسر ياسين في مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.


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وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.



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