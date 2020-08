لأصحاب الآيفون.. التليفون يساعدك عند توقيف الشرطة

يمكن لاصحاب هواتف آيفون الاستفادة من ميزة خاصة من تطبيق الاختصارات أو ما يسمي Shortcuts والمساعدة الصوتية سيري عند توقف الشرطة.



وتتم هذه الخدمة باختصار فور نطق عبارة hey siri I'm pulled over وهذه الخدمة هدفها التصرف الصحيح مع ضاط الشرطة، وذلك إذا حدث توقيف من الشرطة غير قانوني من جانب الشرطة، ويعمل هذا الاختصار على تأديه 18 حركة مختلفة.



كما أن هذا الاختصار يمكنه حفظ التسجيل في الخدمة السحابية في حساب I cloud وهو ما يجعل مسح الفيديو من هاتفك بعدها بلا فائدة.



لتفعيل هذه الخدمة يجب أن تقوم بتطبيق shortcuts من متجر آبل، حيث أنه يدعم كافة أنوع هواتف آيفون بداية من نظامios 12 ، ثم قد بعد ذلك بتحميل اختصار I'm Getting Pulled Over.



بعد التحميل إذهب إلى الاعدادت ،وقم بالضغط على الاختصارات ، ستشاهد تشغيل الاختصارات غير الموثوقة والتي تستسمح Allow Untrusted Shortcuts .