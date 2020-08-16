اجتماعات ساخنة تحت القبة.. مناقشة تخريد السيارات القديمة واستبدالها.. وبحث إحلال وتجديد المساجد بالمحافظات واتفاقية لخلق فرص عمل للمرأة بالصعيد

صحة النواب تناقش طلبات إحاطة عن تقاعس إدارات التفتيش الصيدلي

اتفاقية جمركية تتعلق بالنقل الدولي للبضائع.. ومناقشة قانون التخطيط العام للدولة

طاقة النواب تناقش اتفاق مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حول تمويل قطاع الكهرباء

لجنة الزراعة تناقش تداول أسمدة غير مطابقة للمواصفات وارتفاع

الشئون الخارجية تناقش تعديل الاتفاق بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة





تعقد لجان البرلمان اجتماعاتها غدا الاحد و على مدار الاسبوع لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على أجندتها وجدول أعمالها.





لجنة الصناعة





تعقد لجنة الصناعة جلسة استطلاع، ومواجهة اليوم برئاسة النائب فرج عامر بشأن استراتيجية الحكومة ، حول تخريد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ،





يأتي الاجتماع في اطار استراتيجية الدولة حول تخريد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج.





الشئون الدينية





تعقد لجنة الشئون الدينية اجتماعا برئاسة د . اسامة العبد لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة حيث تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد فؤاد كوش، بشأن إحلال وتجديد مسجد بازرعة بعزبة الجمل القدس بقرية ميت العطار، ومسجد جزيرة بلي مركز بنها محافظة القليوبية.





ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالله علي مبروك، بشـأن سرعة البدء في إحلال وتجديد مسجد حسين دياب بناحية قرية طنسا بني مالوا التابعة لإدارة أوقاف بني سويف.





وتستكمل اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارجريت عازر، بشأن أعمال الصيانة والتجديد والترميم لمسجد الخازندارة بمنطقة شبرا وذلك لأهميته التاريخية والدينية وموقعة المتميز.





وتستكمل اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فاروق أبو عبده، بشـأن قيام وزارة الأوقاف ببناء مبني بمنطقة التفتيش بقرية دروان مركز منشأة القناطر بالجيزة لاستخدامها دار مناسبات ولم يتم فرشها حتي الأن.





الشئون الصحية





تعقد لجنة الصحة اجتماعا برئاسة د. محمد العماري لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة منها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عطية، بشأن استمرار تراخي وتقاعس إدارات التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة والسكان.





ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو وطني، بشأن عدم تغيير ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفيات جراحات اليوم الواحد بالزاوية الحمراء وطلب الإحاطة المقدم من النائب السيد فؤاد أحمد كوش، بشأن الإهمال الشديد وإهدار المال العام بسبب عدم الانتهاء وتسليم مستشفى قها وكفر شكر وباقي المستشفيات القليوبية وطلب الإحاطة المقدم من النائب رشاد شكري، بشأن تردي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالقليوبية.





المشروعات المتوسطة والصغيرة





تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اجتماعا لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو.





ويستهدف القرار تمويل مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة والموقعة في القاهرة بتاريخي 11/6/2020 و15/6/2020.

الخطة و الموازنة





تعقد لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ 14/11/1975، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 الى 6 من المادة 57 من الاتفاقية.





وتعقد لجنة الخطة اجتماعها برئاسة د.حسين عيسى رئيس اللجنة وبالاشتراك مع هيئتي مكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والنقل والمواصلات بمجلس النواب.





وتستكمل اللجنة مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة ، و ذلك من خلال اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير .





الطاقة والبيئة





تعقد لجنة الطاقة والبيئة اجتماعا برئاسة النائب طلعت السويدي، ويناقش الاجتماع قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2020.





وتستكمل اللجنة مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2020.





الزراعة والري





تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية اجتماعا اليوم، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/5/2020.

ويناقش الاجتماع نقص المعروض من الأسمدة في الأسواق والجمعيات الزراعية خاصة في بداية الموسم الصيفي مما يؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي، والوقوف على دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والوزارات المعنية في مواجهة تلك الازمات والعمل على إيجاد الحلول النهائية لها.





و يناقش الاجتماع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، فايقة فهيم، عصام منسى، محمد سليم عسكر، سعيد حساسين، عادل عامر، بشأن تداول أسمدة غير مطابقة للمواصفات وارتفاع أسعارها وعدم توافرها بالجمعيات الزراعية.

العلاقات الخارجية





تعقد لجنة العلاقات الخارجية اجتماعا برئاسة النائب كريم درويش، و يناقش الاجتماع قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 415 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة.





وتم توقيع الاتفاق بتاريخ 21/5/1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/5/2020 ، و من المقرر ان تصيغ اللجنة تقرير بعد الموافقة على الاتفاقية تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.