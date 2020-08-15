سنرد علي أي مضايقة.. أردوغان: تركيا مستمرة في التنقيب شرق المتوسط

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحاته الاستفزازية، مؤكدا استمرار تركيا في أنشطة التنقيب شرق البحر المتوسط، رغم الدعوات الدولية للتهدئة ووقف الأعمال غير القانونية.





وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" الحكومية، إن السفينة التركية ستواصل التنقيب في شرق المتوسط حتى 23 أغسطس.





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وأضاف: "لن نتردد أبدًا في الرد اللازم حال تعرضت لأدنى مضايقة".





وزعم أردوغان أن "أولئك الذين تركوا تركيا خارج موارد الطاقة في حدودها الجنوبية عبر سياسة دقيقة قبل 100 عام لن ينجحوا في تحقيق ذلك شرقي المتوسط".



