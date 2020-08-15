AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سنرد علي أي مضايقة.. أردوغان: تركيا مستمرة في التنقيب شرق المتوسط

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:34 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
Advertisements
قسم الخارجي
واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحاته الاستفزازية، مؤكدا استمرار تركيا في أنشطة التنقيب شرق البحر المتوسط، رغم الدعوات الدولية للتهدئة ووقف الأعمال غير القانونية.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" الحكومية، إن السفينة التركية ستواصل التنقيب في شرق المتوسط حتى 23 أغسطس.

اقرأ أيضا:

وأضاف: "لن نتردد أبدًا في الرد اللازم حال تعرضت لأدنى مضايقة".

وزعم أردوغان أن "أولئك الذين تركوا تركيا خارج موارد الطاقة في حدودها الجنوبية عبر سياسة دقيقة قبل 100 عام لن ينجحوا في تحقيق ذلك شرقي المتوسط".

واستمر أردوغان في ادعاءاته قائلا: "سنحمي الوطن الأزرق بنفس العزم والتصميم، كما هدمنا قبل قرن معاهدة سيفر التي كانت تهدف إلى تفكيك وطننا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان يتعهد بمواصلة البلطجة في شرق المتوسط.. ويستفز اليونان مجددا

في محاولة لتبرير أطماعه ..أردوغان: اليونان وغيرها يريدون منا صيد السمك فقط شرق المتوسط

ألمانيا تطالب تركيا بالتوقف عن عملياتها الاستفزازية في شرق المتوسط

بسبب انتهاكات تركيا.. البحرية اليونانية تعزز بحر إيجة ببوارج عسكرية

رغم حديثها عن التحاور| تركيا تواصل التنقيب في المتوسط.. واليونان تحشد الجيش

اليونان تحذر تركيا من كارثة في شرق المتوسط.. جيشا أنقرة وأثينا وجها لوجه الآن

ترشيحاتنا

تنسيق المرحلة الأولى 2020 .. شروط القبول بأقسام آداب حلوان و الأعداد المقرر قبولها

رجل يهاجم سمكة قرش مفترسة التهمت قدم زوجته.. تفاصيل

رحيل شويكار.. ليلى نصر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور بجنازة "سيدتى الجميلة"

وسط أحضان أحمد عز.. لطفي لبيب يبكي أثناء عرض "علاء الدين".. صور

تطور جديد في الإصابة بكورونا.. الفيروس ينتقل عبر الأغذية المجمدة

المتهم بقتل سودانية العجوزة: مارسنا الرذيلة مرتين بـ20 جنيها.. صفعتني علي وجهي فخنقتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيل شويكار.. ليلى نصر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور بجنازة "سيدتى الجميلة"

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم