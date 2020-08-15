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أسماء الحسيني: مصر والسودان أكدا ضرورة عدم اتخاذ إجراءات أحادية حول سد النهضة

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:41 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
قالت أسماء الحسيني مدير تحرير الأهرام، إن  زيارة رئيس الوزراء إلى السودان مرحلة جديدة في التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات بينهما.

وأضافت أسماء الحسيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "البيان المشترك بين مصر والسودان يحمل بشرى للشعبين، وتم الاتفاق على ان يكون هناك حل لكل القضايا التي تعوق العلاقات بين البلدين".

وتابعت أسماء الحسيني: "الزيارة أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم للحل مفاوضات سد النهضة".

وأكمل أسماء الحسيني: "مصر والسودان أكدت على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات أحادية حول سد النهضة".

ولفتت اسماء الحسيني: "السودان في مرحلة انتقالية صعبة ويحتاج إلى عدم الجانب المصري".
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