سمكة تقتل صيادا بطريقة غريبة ..تفاصيل

في حادثة غريبة من نوعها، لقي صياد مصرعه بعد أن ألقت سمكة بنفسها في قاربه واصطدمت بصدر الصياد ليلقى مصرعه في الحال.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الصياد البالغ من العمر 56 عامًا ، من الإقليم الشمالي ، يصطاد مع عائلته وعدد من وأصدقاءه في ميناء داروين في خليج كولين بانجلترا، عندما وقعت المأساة في حوالي الساعة 4.30 مساءً يوم الجمعة.

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وأشارت الصحيفة أن الحادث وقعت حين قفزت السمكة من الماء نحو قارب الصياد الخمسيني، وصدمته بقوة في صدره ليغشى عليه، ليقدم المتواجدين مع الصياد على الاتصال بالشرطة والإسعاف التي عكفت على إجراء للصيد إنهاء قلبي، إلا أن الرجل توفى بشكل مأساوي في مكان الحادث.

وقالت شرطة و الحماية المدنية، في بيان اليوم السبت إن هذا حادث غريب ومزعج للغاية للأشخاص الذين كانوا على متن القارب وغيرهم من أفراد الأسرة والأصدقاء للصياد.

فيما لم يتم الكشف بعد عن التفاصيل حول السبب الدقيق لوفاة الرجل.