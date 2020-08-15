جنات تطرح ألبومها الجديد أنا فى انتظارك .. شاهد





وكانت نشرت الصفحة الرسمية لشركة "روتانا" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" برومو ألبوم المطربة جنات الجديد "أنا فى انتظارك".

وعلقت الشركة على البرومو قائلة: "جاهزين.. باقي ساعتان على ألبوم الفنانة جنات عنوان أنا في انتظارك، الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية".





وتتعاون جنات في ألبومها الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم بلال سرور، وعزيز الشافعي، وأمير طعيمة، وشادي نور، وتامر حسين، ورامي جمال، ووليد سعد.





جدير بالذكر أن جنات طرحت مؤخرًا أغنية "أبطال بلدنا" بالاشتراك مع محمد عدوية، على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

طرحت المطرب جنات البومها الجديد "انا فى انتظارك" وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب.