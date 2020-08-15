AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جنات تطرح ألبومها الجديد أنا فى انتظارك .. شاهد

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:17 م
جنات البوم انا فى
جنات البوم انا فى انتظارك
Advertisements
أحمد إبراهيم - محمد نحلة
طرحت المطرب جنات البومها الجديد "انا فى انتظارك" وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب. 

وكانت نشرت الصفحة الرسمية لشركة "روتانا" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" برومو ألبوم المطربة جنات الجديد "أنا فى انتظارك".

وعلقت الشركة على البرومو قائلة: "جاهزين.. باقي ساعتان على ألبوم الفنانة جنات عنوان أنا في انتظارك، الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية".

وتتعاون جنات في ألبومها الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم بلال سرور، وعزيز الشافعي، وأمير طعيمة، وشادي نور، وتامر حسين، ورامي جمال، ووليد سعد.

جدير بالذكر أن جنات طرحت مؤخرًا أغنية "أبطال بلدنا" بالاشتراك مع محمد عدوية، على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد حماقي يطلق أغنية جديدة بعنوان "هو ده حبيبي"

بعد 3 ساعات من طرحها.. عمرو دياب يحذف أغنيته الجديدة

عمرو دياب يتصدر يوتيوب بـ مالك غيران

جنات تطرح برومو ألبومها الجديد أنا في انتظارك

جنات تعلن عن الموعد النهائي لطرح أغنيتها الجديدة أنا في انتظارك

جنات تستعد لطرح أغنية برد الوحدة

ترشيحاتنا

بسبب خرقه الحظر الإعلامي.. توقيع عقوبة مالية كبيرة على شريف إكرامي

نيران تلتهم وجه فتاة و تشوهها بسبب سيجارة ..صور

فيديو جراف.. القصة كاملة لـ انفصال محمد رشاد ومي حلمى

السجيني: لجنة استطلاع ومواجهة في البرلمان لإعادة النظر بأسعار مخالفات البناء.. فيديو

مصرع شاب صدمه قطار "طنطا - كفرالزيات" أثناء عبوره مزلقان

مكتسبات ومنافع.. السجيني: لا أثر رجعي في قانون التصالح على مخالفات البناء.. فيديو

AdvertisementS

الموت يفجع الفنان خالد النبوي

97.60 العلمي علوم.. 94.4% الرياضة.. و79.9 للادبي .. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى بالتنسيق

بعد وداع رفيق دربه.. علاقة فرقة رضا الاستعراضية بانهيار عقار قصر النيل

دار الإفتاء: العين حق فحصنوا أولادكم و بيوتكم وأنفسكم بـ 8 كلمات

كندا تمنح الإقامة الدائمة لكل طالب لجوء قدم الرعاية لمرضى كورونا

انتحار فتاة من الدور العاشر بعد ساعات من حفل زفافها .. تفاصيل

بيان مصري سوداني مشترك: عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

بعد تخرج ابنة سناء شافع في الجامعة الأمريكية.. ندى بسيوني: تعبي مارحش في الأرض

بسبب خرقه الحظر الإعلامي.. توقيع عقوبة مالية كبيرة على شريف إكرامي

بعد رحيل رمضان صبحي عن الأهلي| تعليق ناري جديد من نبيل الحلفاوي

شاهد.. رسائل نارية لـ شريف إكرامي في أزمة رمضان صبحي والأهلي

المتهم بقتل سودانية العجوزة: مارسنا الرذيلة مرتين بـ20 جنيها.. صفعتني علي وجهي فخنقتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيل شويكار.. ليلى نصر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور بجنازة "سيدتى الجميلة"

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم