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متحدث القوى العاملة يعلن موعد صرف المنحة الثالثة للعمالة غير المنتظمة..فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:19 م
صرف منح العمالة الغير
صرف منح العمالة الغير منتظمة
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إبراهيم القادري
قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بصرف 3 دفعات من منحة العمالة غير المنتظمة لتضررهم من تبعات فيروس كورونا.

وأضاف سعد الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى، أن الدفعة الأولى تم صرفها من البريد والدفعة الثانية تم صرفها بموجب كارت atm والدفعة الثالثة سيتم صرفها غدا من يوم الأحد حتى يوم الخميس.

وأوضح سعد الدين، أن هذه الدفعة يقوم بصرفها 1.6 مليون عامل غير منتظم ويقدر تكلفة هذه الدفعة بـ800 مليون جنيه .

وتابع : أنه من يصل إليه رسالة اليوم سيتوجه غدا لصرف المنحة وهذا من خلال 14 الف مكينة صراف الي .

واستكمل : إن منحة العمالة غير المنتظمة تم نقلها إلى حسابات المواطنين في البنوك .
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