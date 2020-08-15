متحدث القوى العاملة يعلن موعد صرف المنحة الثالثة للعمالة غير المنتظمة..فيديو

قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بصرف 3 دفعات من منحة العمالة غير المنتظمة لتضررهم من تبعات فيروس كورونا.





وأضاف سعد الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى، أن الدفعة الأولى تم صرفها من البريد والدفعة الثانية تم صرفها بموجب كارت atm والدفعة الثالثة سيتم صرفها غدا من يوم الأحد حتى يوم الخميس.





سعد الدين ، أن هذه الدفعة يقوم بصرفها 1.6 مليون عامل غير منتظم ويقدر تكلفة هذه الدفعة بـ800 مليون جنيه . وأوضحيقومجنيه





وتابع : أنه من يصل إليه رسالة اليوم سيتوجه غدا لصرف المنحة وهذا من خلال 14 الف مكينة صراف الي .



