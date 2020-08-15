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رياضة

التعادل سيد الموقف.. تاريخ مواجهة الزمالك والمقاصة فى الدوري

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:27 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
تقام الليلة في الـ 8 مساءًا المواجة المرتقبة بين الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، ومصر المقاصة بقيادة ايهاب جلال، في الاسبوع ال20 من الدوري العام.
ومن المتوقع ان يتسم هذا اللقاء بين الفريقين بالمتعة والإثارة، نظرًا لما يمتلكه الفريقان، من امكانيات فنية رائعة من اللاعبين، و المدربين.
 الفريقان تواجدها من قبل في 13 لقاء في مسابقة الدوري العام، واستطاع الزمالك الفوز فى 6  لقاءات انتصارات، و المقاصة  6 انتصارات كان التعادل في لقاء وحيد.
و الزمالك في عدد الاهداف حيث احرز الزمالك 20 هدف فيما احرز مصر المقاصة 18 هدف، فكانت حصيلة الاهداف المسجلة بين الفريقين 38 هدف في 13 لقاء، بواقع 3 اهداف في اللقاء الواحد.
ويحتل الزمالك حاليًا المركز الثالث برصيد 35 نقطة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.
ويسعى الزمالك الى الفوز الليلة، كي يستعيد المركز الثاني من فريق بيراميدز، فيما يحتاج المقاصة الفوز، للخروج من عنق الزجاجة بعد النتائج السلبية التي وضعته في اسفل جدول الدوري
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