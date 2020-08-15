لطلاب المرحلة الأولى تنسيق 2020 ... تعرف على موعيد تسجيل الرغبات بمعامل الحاسبات بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمى عن موعد بدء تنسيق المرحلة الاولى 2020 لطلاب الثانوية العامة للقبول بالكليات و المعاهد ، و قد اوضحت انه سيتم تسجيل الرغبات الكترونيا عن طريق المنزل او معامل التنسيق الموجودة بالجامعات .





ونوضح لطلاب المرحلة الاولى بتنسيق 2020 بعض التعليمات الهامة التى يجب اتباعها اثناء التسجيل بنظام التنسيق الإلكتروني خاصة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.





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- تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت"التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي:www.Tansik.Egypt.gov.eg

- سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع .

و بالنسبة لمواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات :



- يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة

- علي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي(الكمامة)حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل .

•ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.