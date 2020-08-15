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تعليم

لطلاب المرحلة الأولى تنسيق 2020 ... تعرف على موعيد تسجيل الرغبات بمعامل الحاسبات بالجامعات

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:24 م
تنسيق 2020
تنسيق 2020
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نهلة الشربينى - كريم ناصر
أعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمى عن موعد بدء تنسيق المرحلة الاولى  2020 لطلاب الثانوية العامة للقبول بالكليات و المعاهد ، و قد اوضحت انه سيتم تسجيل الرغبات الكترونيا عن طريق المنزل او معامل التنسيق  الموجودة بالجامعات .  

ونوضح لطلاب المرحلة الاولى بتنسيق 2020  بعض التعليمات الهامة التى يجب اتباعها اثناء التسجيل بنظام  التنسيق الإلكتروني خاصة  بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

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- تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت"التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي:www.Tansik.Egypt.gov.eg

- سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع .

و بالنسبة لمواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات : 

- يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة 

-  علي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي(الكمامة)حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل .

•ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.


جدير بالذكر ان تنسيق المرحلة الاولى سيستمر فى الفترة من  فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى  اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22/8/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020  وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى . 
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