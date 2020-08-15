3.5 مليون دولار خسائر الطيران المدني و17% تراجع نصيب التجارة المشحونة جوًا

قدرت خسائر قطاع الطيران المدنى بحوالي 3.5 مليار دولار حتى شهر يونيو بسبب تعليق حركة الطيران، وخسارة 5.2 مليون راكب شهريا خلال فترة التوقف، وفى المقابل شهدت فترة ذروة الأزمة تحسنا في قيمة التجارة المشحونة جوا حيث ارتفعت بنحو 20% في أبريل الماضى نتيجة تعافى الصادرات خاصة الحاصلات الزراعية، وذلك وفقا لدراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية لتحليل تداعيات فيروس كوفيد 19 على قطاع النقل.





الاقتصاد العالمى ثم استقرار المعدلات بعد ذلك، في حين استمرت حركة التجارة بالموانئ وإن انخفض معدل التشغيل عنه قبل الأزمة، وظهور أي مشاكل في عمليتى الاستيراد والتصدير خلال هذه الفترة يرتبط بالإجراءات الجمركية في كل ميناء. وأكدت الدراسة التي حصل صدى البلد على نسخة منها، أن تراجع نصيب التجارة الخارجية المشحونة جوا "17%" حدت من تأثير هذه الأزمة على إجمالي قيمة التجارة الخارجية المصرية ، مشيرا إلى أن تقلبات الشحن الجوى تترجم ما حدث في حركة التجارة الدولية بشكل عام، ويتمثل في صدمة كبيرة نتيجة الإغلاق في الصين واضطراب الاقتصاد العالمى ثم تعافى أكبر مع تعافى الصين وعودتها لمكانتها فيثم استقرار المعدلات بعد ذلك، في حين استمرت حركة التجارة بالموانئ وإن انخفض معدل التشغيل عنه قبل الأزمة، وظهور أي مشاكل في عمليتى الاستيراد والتصدير خلال هذه الفترة يرتبط بالإجراءات الجمركية في كل ميناء.





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وأكدت الدراسة على أن أداء التجارة الخارجية يرتبط بأداء الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية وبالتالي أي تحديات تواجهها تؤثر سلبا على أداء التجارة لذا فالسياسات التي اتخذتها الدول لتيسير التجارة وتبسيط المنظومة الجمركية ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستيةورقمنة المنظومة تحسن من قدرتها على زيادة تجارتها حتى لو ظهرت موجة جديدة من الفيروس.





وترتبط سيناريوهات المرحلة المقبلة اعتبارا من أول أغسطس الجارى بتطور الوضع الصحى، ففي السيناريو المتفائل في حالة انتهاء الفيروس ورفع الإجراءات الاحترازية ستعود حركة تجارة البضائع والركاب تدريجيا، والعكس في حالة السيناريو المتشائم الذى يفترض دورة جديدة من الفيروس وعدم التوصل إلى لقاح، ولكن ليس من المتوقع تأثيرات أكثر سوءا مما شهده القطاع في الفترة الماضية نتيجة زيادة القدرة على التأقلم مع الفيروس.



