كلية للبترول برأس غارب.. اقتراحات النواب تناقش 100 مقترح في اجتماعات من الأحد إلى الأربعاء

تناقش لجنة الإقترحات والشكاوي برئاسة النائب همام العادلي 100 اقتراح برغبة في إجتماعات التي تعقد من غد وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم.





ويتضمن العدد الكبير بالاقترحات برغبة النائب حمادة غلاب بإنشاء كلية للبترول برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، والنائب عبد الرحمن البكري يقترح إنشاء كلية للعلوم الطبية بجامعة دمياط ، وسلامة الرقيعي يتقدم بمقترحات لانشاء كليات بجامعة العريش .





كما تتضمن القائمة الطويلة للإقترحات برغبة توسعة وبناء وانشاء لبعض المدارس بالقرى والنجوع، وتجديد المساجد، وانشاء كباري وتطوير المصارف.