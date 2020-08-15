الاحتراف ألغى الانتماء.. حازم إمام يعلق على رحيل رمضان صبحي من الأهلي لـ بيراميدز





وأكد حازم امام في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت 1 " أن ما قام به رمضان صبحي أغضب جمهور الاهلي كثيرا ولكن في حال كنت انت مكان اللاعب فمن الممكن ان يكون موقفك مثله تماما خاصة أن المقابل المادي ضخم للغاية.





وأضاف حازم إمام أن الاحتراف لا يعترف كثيرا بالانتماء مشددا على أن بعض الفرق تضم للاعبين من فرق أصغر وتعتبر اللاعب نجم الفريق ولكن في حال حدث هذا مع اللاعب داخل فريقه فالأمر يختلف كثيرا.





وتابع أن الفوارق المادية أصبحت الآن مختلفة تمامًا عن الماضي ومن الصعب وجود فكرة الانتماء لدى جميع اللاعبين مثل الماضي.

علق حازم إمام نجم وقائد الزمالك والمنتخب السابق على أزمة رحيل رمضان صبحي نجم فريق الاهلي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي والذي اعلن عن رحيله عن الفريق والانضمام لـ فريق بيراميدز.