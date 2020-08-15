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فن

صيف سعيد عليكم ... هشام ماجد فى إطلالة جديدة من حمام السباحة.. شاهد

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:36 م
صدى البلد
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مريم عزت
شارك الفنان هشام ماجد , جمهوره عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " , صورة جديدة من داخل حمام السباحة . 

كتب هشام ماجد على الصورة " صيف سعيد عليكم ☀️ 🏖 "

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وشارك هشام ماجد فى مسلسل "اللعبة" الذى عرض حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.


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