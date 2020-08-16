التنظيم والادارة: الدولة قدمت العديد من المساعدات الإنسانية خلال أزمة فيروس كورونا

قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية التي أكدت على إدارة الأزمة جيدا سواء داخليًا أو خارجيًا، فخارجيًا كانت مصر من أوائل الدول التي استقدمت أبنائها من الخارج.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تصريحات له، كما أنها قدمت العديد من المساعدات الإنسانية خلال الأزمة للعديد من الدول مثل الصين وإيطاليا والولايات المتحدة والسودان.
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ولفت إلى أن الدولة المصرية اتخذت عدة تشريعات من قوانين وقرارات تتعلق بالأزمة مثل قرارات الإجازات الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقامت بالعديد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية والخاصة مثل مبادرات أهالينا، ومصر هتعدي، وكل يوم كتاب، واخدم بلدك بفكرة، بالإضافة إلى حفلات ثقافية "أون لاين" وزيارات اقتراضية للمتاحف وغيرها.
ويذكر أن صالح الشيخ هو عضو اللجنة الوزارية المصغرة لتوثيق جهود الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، والتي عقدت اجتماعا اول أمس الخميس ناقش الاجتماع الجهود المبذولة التى تهُدف إلى توثيق تعامل الدولة المصرية فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد عبر تأسيس وحدة ومركز الوثائق الاستراتيجية والتى يتم من خلالها رصد كافة الجهود التى قامت بها أجهزة الدولة المختلفة.