طبيب غلابة سعودي.. شاهد | تعرف على قصة دكتور يعالج المرضى بالمجان

عرض برنامج "إم بي سي اسبوع " قصة أحد أطباء المملكة العربية السعودية ويُدعي أحمد عنيزان الشمري والمتخصص في أمراض المفاصل وجراحة العظام والذي يعالج المرضي بالمجان.





ويروي الشمري قصته قائلا: تطوعي بدأ منذ نهاية دراساتي في كلية الطب بحصولي على البورد في جراحة العظام حيث اكتسبت المهارة والمعرفة التي تؤهلني لتقديم ما ينفع ويفيد محافظتي ومدينتي التي ولدت وتربيت بها، فخصّصت جزءًا من وقتي أثناء الإجازات والزيارات للقيام بإجراء العمليات ومعالجة المرضى أو معاينتهم في العيادة.





وأضاف الشمري قائلا: تتم معاينة المرضى من خلال العيادة، ومن يحتاج منهم عملية يتم إجراؤها له في رفحاء أو في الرياض إذا كانت الحالة تستدعي ذلك".





ونتيجة لخبراته المتراكمة وكفاءته، تعاقدت مستشفى مدينة "رفحاء العام" مع الشمري مؤقتًا في أحد عقود وزارة الصحة ليجري أكثر من 25 عملية جراحية ناجحة لأبناء مدينته.





وأضاف: خلال زيارتي الحالية الأسبوع الحالي أجرىت تقريبًا 28 عملية في غضون شهرين، حيث يتواصل معي بعض المرضى عن طريق الهاتف والواتساب والاتصالات، حيث يتم تقديم الاستشارات لهم، والبعض منهم يحتاج إلى المعاينة، وأطلب منهم مراجعتي في العيادة.





ويُشار الي ان الشمري أصيب في آخر عامين من دراسته في كلية الطب؛ بمرض السرطان، إلا أن إصابته لم توقفه عن تحقيق حلمه في أن يكون طبيبًا، وتجاوز المرض، واجتاز مقاعد الدراسة في كلية الطب ليكون من أميز جراحي العظام والمفاصل في السعودية.





وعن إصابته بمرض السرطان قال الشمري: كان بمثابة المحفز الكبير لي لتقديم أفضل وأقصى ما املكه من خبرات علمية ومعرفة طبية وجراحية لعلاج ومساعدة المرضى.