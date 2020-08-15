3 ملايين طالب فى التعليم العالي خلال العام الماضى.. تفاصيل

بلــــغ إجمـــــالي عـــدد الطـــــلاب المقيــديـــن بـ التعليـــم العالـــي حـــوالــــى 3 مليــــون طــــالب (51.1 %ذكــــور، 48.9٪إنـــاث)م منهـم147616 طالــبا مقـيدا بالمعـاهـد الفـنية فــوق المتــوســطة حكـوميــة/ خاصـــة ( 47.4٪ ذكــــور، 52.6٪ إنــــاث).





واكدت النشرة السنوية للتعليم العالي لعام 2018/2019 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان نسبــة المقيديــن فـي الكليـــات النظريـــة بـ الجامــعات الحكوميــة ـوالأزهــــرـ7 بلغت 77,6 ٪ من إجمالــي المقيديــن مقابـــل 22,4٪ فــي الكليات العمليـــة، وبلـــغت نسبــة المقيديــن فـي الكليـــات النظريـــة بالجامــعات الخاصـــة 25,6٪ مقابــل 74,4٪ فـي الكليـات العمليــة.





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واضافت النشرة ان متوســـط عــدد الطـــلاب لكـــل عضــو بهيـئة تدريــس ومعاونيــهم بلغ 22 طـالبا فـي الجامعـات الحكـــومية والأزهـــــر مقابـــل 18 بالجامـــعات الخاصــة.



