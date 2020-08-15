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اقتصاد

3 ملايين طالب فى التعليم العالي خلال العام الماضى.. تفاصيل

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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آية الجارحي
 بلــــغ إجمـــــالي عـــدد الطـــــلاب المقيــديـــن بـ التعليـــم العالـــي حـــوالــــى 3  مليــــون طــــالب  (51.1 %ذكــــور، 48.9٪إنـــاث)م منهـم147616 طالــبا مقـيدا بالمعـاهـد الفـنية فــوق المتــوســطة  حكـوميــة/ خاصـــة  ( 47.4٪ ذكــــور، 52.6٪ إنــــاث).

واكدت النشرة السنوية للتعليم العالي لعام 2018/2019 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان نسبــة المقيديــن فـي الكليـــات النظريـــة بـ الجامــعات الحكوميــة ـوالأزهــــرـ7 بلغت 77,6 ٪ من إجمالــي  المقيديــن مقابـــل 22,4٪ فــي الكليات العمليـــة، وبلـــغت نسبــة المقيديــن فـي الكليـــات النظريـــة بالجامــعات الخاصـــة 25,6٪ مقابــل 74,4٪ فـي الكليـات العمليــة.


واضافت النشرة ان متوســـط عــدد الطـــلاب لكـــل عضــو بهيـئة تدريــس ومعاونيــهم  بلغ 22 طـالبا فـي الجامعـات الحكـــومية والأزهـــــر  مقابـــل  18 بالجامـــعات الخاصــة.

وطبقًا لبيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية عام 2018: بلــغ إجمالـي عــدد خريجـي الجــامعات الحكوميـة والخاصــة 430139 خريــجا منهـم 406369  خريجـًا مــن الجامـــعات الحكــومية بنسبة 94,5٪ و  23770 خريجــًا من الجامــعات الخـاصة بنسبة 5,5٪.
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