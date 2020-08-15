AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نهي بكر: المفاوضات مع إثيوبيا محلك سر وهناك مشروعات مشتركة بين مصر و السودان

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:02 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
حمزة شعيب
قالت الدكتورة نهي بكر عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تبادل الزيارات و الافكار و الآراء بين مصر و السودان التي تشترك مع مصر في الرؤية و الآمال و التحديات شئ مهم جدا للبلدين مشيرة إلي أن ما ذكر في المؤتمر الصحفي أوضح أولويات الدولتين والتى على رأسها أزمة سد النهضة وذلك بسبب أفعال الجانب الأثيوبي.
 
ونوهت بكر خلال مداخلة هاتفية علي قناة إكسترا نيوز، إلي أن المفاوضات بين مصر و السودان و بين أثيوبيا لا تجدي نفعا واصفة إياها (محلك سر) وذلك بسبب تمسك الجانب الاثيوبي باهدافه حتي لو علي حساب الدولتين.
 
و أكدت عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية أن التعاون الاقتصادي بين الدولتين مهم جدا و يفيد الدولتين من خلال إنشاء مشاريع مشتركة مؤكدة بأن مصر و السودان يشكلان قوة علي مستوي الأمن الغذائي.
 
وأشارت بكر إلي أن مصر يجب أن يكون لها دور في استتاب الأمن في السودان و تدريب الكوادر السودانية في مصر في مجالات مختلفة مؤكدة بأن ملف حلايب و شلاتين قد تم مناقشته في تلك الزيارة.

ولفتت بكر إلي أن هناك اهتماما من الجانب السوداني بإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين و ظهر تجاوب مصر لتلك الرغبة من خلال تواجد وزيري الري و التجارة في البعثة في السودان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لاجتماع سد النهضة.. وأهم نقطة ناقشتها مصر وإثيوبيا والسودان

مفاوضات سد النهضة لم تصل لشيء.. متحدث الرى: المفاوضات لا تعتمد على الانطباعات.. ومصر تثبت حسن النية ولدينا إرادة حقيقية للوصول إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي

مصر تتحفظ على الورقة الأثيوبية حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة وتعلن تمسكها بنتائج مفاوضات واشنطن ..وخبير مائي: أثيوبيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع ومن الأفضل لها التوصل لاتفاق مع دول المصب

انتصار جديد.. أمريكا تطالب إثيوبيا بتسوية عادلة بشأن سد النهضة.. وبرلمانيون: مصر لديها نوايا حسنة فى تحقيق المنفعة المشتركة.. ولم تلجأ إلى طلب الوساطة الدولية من فراغ

عكاشة: المجتمع الدولي قادر على إلزام إثيوبيا بالتوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة

خالد عكاشة: مصر تسير بخطى ثابتة ومدروسة في ملف سد النهضة

ترشيحاتنا

أول صفقة تجارية بعد اتفاق مباشرة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل.. تفاصيل

وسط أحضان أحمد عز.. لطفي لبيب يبكي أثناء عرض "علاء الدين".. صور

نشرة الفن | تشييع جثمان شويكار.. انهيار نجل فؤاد المهندس.. وندى بسيوني تتعرض لهجوم بسبب سناء شافع

الفلاحين تحذر: ارتفاع فى أسعار الطماطم والبطاطس بالأسواق خلال الفترة المقبلة

حفظت القرآن كاملا وتزوجت 5 مرات.. 10 محطات في حياة هدى سلطان

اتجاه للخصم وعقوبة مضاعفة.. تفاصيل أزمة شريف إكرامي مع الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوب لافت.. نيللي كريم بإطلالة تبرز جمالها مع آسر ياسين

رحيل شويكار.. ليلى نصر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور بجنازة "سيدتى الجميلة"

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة