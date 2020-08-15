نهي بكر: المفاوضات مع إثيوبيا محلك سر وهناك مشروعات مشتركة بين مصر و السودان

قالت الدكتورة نهي بكر عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تبادل الزيارات و الافكار و الآراء بين مصر و السودان التي تشترك مع مصر في الرؤية و الآمال و التحديات شئ مهم جدا للبلدين مشيرة إلي أن ما ذكر في المؤتمر الصحفي أوضح أولويات الدولتين والتى على رأسها أزمة سد النهضة وذلك بسبب أفعال الجانب الأثيوبي.

ونوهت بكر خلال مداخلة هاتفية علي قناة إكسترا نيوز، إلي أن المفاوضات بين مصر و السودان و بين أثيوبيا لا تجدي نفعا واصفة إياها (محلك سر) وذلك بسبب تمسك الجانب الاثيوبي باهدافه حتي لو علي حساب الدولتين.

و أكدت عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية أن التعاون الاقتصادي بين الدولتين مهم جدا و يفيد الدولتين من خلال إنشاء مشاريع مشتركة مؤكدة بأن مصر و السودان يشكلان قوة علي مستوي الأمن الغذائي.

وأشارت بكر إلي أن مصر يجب أن يكون لها دور في استتاب الأمن في السودان و تدريب الكوادر السودانية في مصر في مجالات مختلفة مؤكدة بأن ملف حلايب و شلاتين قد تم مناقشته في تلك الزيارة.





ولفتت بكر إلي أن هناك اهتماما من الجانب السوداني بإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين و ظهر تجاوب مصر لتلك الرغبة من خلال تواجد وزيري الري و التجارة في البعثة في السودان.