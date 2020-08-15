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ثورة تويتر وفيسبوك.. خبير أمريكي: واشنطن طلبت من مرسي عزل قادة الجيش بعد 2011

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى،  تصريحات وليام انجدال خبير شؤون سياسية أمريكية التي تحدث فيها عن دور امريكا في تغيير  النظام في مصر بمساعدة الإخوان في 2011.


وقال وليام انجدال في مقطع فيديو عرضه الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،:"  تم  تدريب الكوادر لخلق الجزء السطحي  من تغيير النظام، وما شهدناه في مصر  وهي ثورة شباب تويتر  للاحتجاجات في التحرير".


وأضاف  ويليام انجدال:"  مؤسسة راند  للأبحاث في أمريكا  اتبعت استراتيجية  الاحتشاد  واستخدام برامح الهواتف المحمولة".


وتابع:"   تم تنفيذ المخطط في مصر بنجاح  والمستشارين في البيت الأبيض  موجهين من أعضاء الإخوان واو متعاطفون معهم  و ضغطوا من اجل إجراء انتخابات مبكرة في مصر  وذلك في 2011 ، ولا نستغرب فوز الاخوان في الانتخابات وسيطرتهم على البرلمان".


ولفت:"  أمريكا طلبت من المعزول مرسي عزل قادة الجيش  ومصر عانت من حكم الإخوان  واصدائه في امريكا ".

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