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أخبار العالم

بسبب فيروس كورونا..دولة عربية تستهلك نصف مليون كمامة طبية يوميا

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:05 م
الكمامة الطبية
الكمامة الطبية
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محمود نوفل
أعلنت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن قيمة استيراد المملكة من الكمامات الطبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 2.5 مليون دينار، مقابل 2.4 مليون دينار العام الماضي.

وألمحت الإحصاءات العامة الأردنية الي ان نحو 500 ألف كمامة تستهلك يوميا، مع زيادة الإنتاج المحلي من 4 إلى 6 ملايين كمامة ينتجها 20 مصنع.

وكشفت الإحصاءات الأردنية ان إنتاج الكمامات الطبية قبل جائحة كورونا كان لا يتجاوز 30 ألف كمامة، تنتجها 3 مصانع متخصصة.
جدير بالذكر ان المملكة الأردنية الهاشمية قد أعلنت عن تسجيل 1329 إصابة بكورونا، و10 حالات وفاة بالفيروس منذ بداية تفشيه في المملكة.
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