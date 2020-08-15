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منوعات

حادث بـ ٣ ملايين جنيه إسترليني.. اصطدام مرسيدس بعربة بورش و بوجاتي تشيرون .. فيديو وصور

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:12 م
صدى البلد
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احمد شريف

في حادث وصلت قيمته نحو ٣ ملايين جنيه استرليني، اصطدمت سيارة فارهة من طراز مرسيدس-بنز الفئة C بسيارة بورش فئة 911 كابريوليه وسيارة بوجاتي تشيرون في حادث سير مرعب بسويسرا.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وقع الحادث المفجع للسيارات الفارهة التي تلف بعضها بشكل كامل، خلال  حركة المرور على ممر جوتهارد في جبال الألب السويسرية.


و كانت عربة تحمل منزلا متحركا تسير ببطء أعلى الممر الجبلي مما تسبب هذا الأمر في تأخير حركة المرور، ووقع حادث التصادم بين السيارات الفارهة.


وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي الأضرار الناجمة عن الحادث  بلغ بنو 3.7 مليون فرنك (3 ملايين جنيه إسترليني) .

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