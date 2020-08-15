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رياضة

القرشينات أهم من الولاء.. شادي محمد يوجه رسالة غاضبه للاعبي الأهلي الهاربين

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:41 م
شادي محمد
شادي محمد
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ياسمين تيسير
وجه شادي محمد نجم الاهلي والمنتخب السابق، رسالة لبعض نجوم الفريق حيث طالبهم بضرورة الصدق في الافعال والاقوال وذلك في اعقاب قرار رمضان صبحي نجم الاهلي المعار من هدرسفيلد بالرحيل لـ بيراميدز.

وكتب شادي محمد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مش هلعب غير للأهلى فى مصر واحنا عايزين اللى عنده أصل شعارات وكدب وبيانات والكل بيظيط فى الظيطه من الاخر القرشنات اهم من ولاء فبلاش حوارات وضحك على الناس وماحدش يعرف يضحك علينا".

وأضاف: "اصلكم لو تعرفوا كام واحد عمل ايه علشان تذكره ماتش وكام واحد عمل ايه علشان يسافر مع الفرقه بره مصر ومين اللى هتف ليكم وكبركم ومين اللى صنع نجوميتكم لو هى نجوميه واخيرًا مين اللى يؤمن مستقبل اللى فى الصوره 👇👇👇👇👇 ،، يا بتوع التأمين ".

وكان  مسؤولو الأهلي، ازالوا جميع الصور الخاصة برمضان صبحي، لاعب الفريق السابق، من استاد النادي بمدينة السلام؛ بعد رفضه العرض المقدم له للبقاء مع القلعة الحمراء، وتفضيله الانتقال لصفوف بيراميدز.

واستبدل النادي الاهلي كل صور رمضان التي كانت تزين الملعب بعد افتتاحه، بصور بعض لاعبي الفريق الحاليين.
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