صحفي لبناني: حزب الله متحكم في الحكومة وإيران تموله

قال الكاتب الصحفي اللبناني طوني بولس، إن حزب الله قد يكون ممسكاً بمفاصل الدولة لكن تلك السلطة لا يعترف بها المجتمع الدولي والدليل علي ذلك بأن مساعدات المجتمع الدولي للبنان بعد انفجار مرفأ لبنان جاءت عن طريق وكالات الدول الخاصة مباشرة وليس من خلال السلطة اللبنانية، مشيرا إلي أن هناك فرقاً بين السلطة والشعب.





ونوه بولس من خلال مداخلة علي قناة الأن، إلي أن حزب الله لا يستطيع المكوث في الحكم بسبب أن المجتمع الدولي لا يثق بالمؤسسات اللبنانية المسيطر عليها من قبل حزب الله ولأن الشعب منتفض في الشارع و يتظاهر يوميا ضد السلطة.

وأكد الكاتب الصحفي اللبناني أن حزب الله لن يستطيع الإبقاء علي السلطة و سيرغم علي تقديم تنازلات والتفاوض مع الاطراف الاخري .





وأشار بولس إلي أن قوة حزب الله من قوة إيران فهي من تموله وتمده بالسلاح ليبقي في السلطة مؤكدا أن وجود حصار دولي علي إيران يضعف من قوة ونفوذ حزب الله.





وشدد بولس علي ضرورة إسقاط حكومة حزب الله منوها بأنه منذ تولي تلك الحكومة والسلبيات تتوالي علي لبنان.