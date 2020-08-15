المصري للشئون الإفريقية: زيارة مدبولي للسودان نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين.. فيديو

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن توقيت زيارة رئيس الوزراء المصري للسودان كان في غاية الأهمية، منها أن الزيارة ستشكل نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين.



وتابع خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن العلاقات بين مصر والسودان تقوم على ثوابت جغرافية ومصالح مشتركة وأمن متبادل، إضافة إلى رابطة وادي النيل، معقبا: مصر والسودان يعتبران شعبا واحدا ولكن في بلدين.



وأضاف أن زيارة اليوم تناولت التعاون فى الجوانب الأمنية، والسودان فى حاجة إلى دعم من مصر بصفة خاصة ودعم من المجتمع الدولى.



وأوضح أن الظروف التى تمر بها السودان كالتحديات التي تواجهه ليس فقط على المستوى الداخلي بل أيضا على المستوى الخارجي، مشددا على أن مصر سيكون لها دور فى الدعم الدولى للسودان، بحكم العلاقات بين البلدين.



وأشار إلى الموضوعات التى تم تناولها منها الربط الكهربائى والبنية التحتية ، وأيضا موضوعات تخص التجارة والاستثمار فى مجالات عديدة. وسيكون لمصر دور فى إسقاط الديون وتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى دور مصر فى تقريب وجهات النظر التي تخص توقيع اتفاقية سلام بين الطرفين، أيضا سيكون هناك تعاون فى ملف سد النهضة والمحاولات الإثيوبية لفرض الأمر الواقع، دون وجود ضرر لأي من الأطراف.