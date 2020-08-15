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رياضة

حسام البدرى وجهاز المنتخب يحضرون لقاء الزمالك والمقاصة

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:43 م
صدى البلد
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ملك موسى
حرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب  الوطني الأول، على التواجد في مقصورة إستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. 


رافق المدير الفني  من أعضاء جهازه المعاون،  سيد معوض مدرب المنتخب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي.

يأتى ذلك ضمن  تحضيرات الجهاز الفني لمتابعة  مباريات الدوري الممتاز ومشاهدة اللاعبين المرشحين للدخول ضمن دائرة الاختيارات استعدادا لأول توقف دولي.

وينتظر الجهاز الفني تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" لمشوار المنتخب خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأسي الأمم الأفريقية والعالم.
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