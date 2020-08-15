حسام البدرى وجهاز المنتخب يحضرون لقاء الزمالك والمقاصة

حرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على التواجد في مقصورة إستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
رافق المدير الفني من أعضاء جهازه المعاون، سيد معوض مدرب المنتخب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي.
يأتى ذلك ضمن تحضيرات الجهاز الفني لمتابعة مباريات الدوري الممتاز ومشاهدة اللاعبين المرشحين للدخول ضمن دائرة الاختيارات استعدادا لأول توقف دولي.
وينتظر الجهاز الفني تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" لمشوار المنتخب خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأسي الأمم الأفريقية والعالم.