AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جمال عبد الرحيم: أكثر من 200 ألف شخص من غير الصحفيين يمارسون المهنة

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:56 م
جمال عبد الرحيم
جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن ظاهرة الكيانات الصحفية الوهمية تسيئ للمهنة، وهى من أخطر الظواهر التى ظهرت فى المجتمع، مشيرًا إلى أن تلك المهنة لها ضوابطها، والقانون لا ينص على أن يكون هناك أكثر من نقابة للفئة الواحدة، ولابد من إصدر قانون من الجهات التشريعية بإنشائها، وهو ما لا يطبق على تلك الكيانات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمة الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن نقابة الصحفيين قدمت الكثير من البلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية ضد بعض الجهات التى تدعى أنها نقابات، وتم التقدم بمذكرة لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وتمت الاستجابة وإصدار كتاب بعدم استخراج بطاقة الرقم القومي للصحفي إلا بختم نقابة الصحفيين.

وأوضح أن تلك الكيانات تنصب على الشباب وتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، موضحًا أن عدد الذين يمارسون مهنة الصحافة وليسوا صحفيين أكثر بأضعاف من أعضاء النقابة، حيث إن من يملكون العضوية 10 آلاف صحفى، بينما من يمارسون المهنة تبلغ أعدادهم أكثر من 200 ألف. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«مش صحفي»: تقليد العلامات التجارية للصحف ظاهرة خطيرة ساهمت في تشتيت القارئ

الصحفيين تتحرك للقضاء على ظاهرة الكيانات الصحفية الوهمية

الرمحى ينتهي من تقرير عن الكيانات الصحفية الوهمية تمهيدا لرفعه للنائب العام

بشير العدل: عدم ملاحقة الكيانات الصحفية الوهمية زاد من نشاطها

ترشيحاتنا

إقالة مسئول كبير في قناة الجزيرة بسبب فضيحة أخلاقية

رسميا.. نادر شوقي يعلن إنهاء عقد الوكالة بينه ورمضان صبحي

أسبوع حزين .. 6 وفيات تضرب الوسط الفني

خطوة بخطوة.. طريقة تسجيل الرغبات عبر موقع تنسيق الجامعات 2020

مستشهدا بسوابق تاريخية... أيمن سلامة : القانون الدولي وأحكام العدل الدولية تنتصر لمصر فى أزمة سد النهضة

وسط أحضان أحمد عز.. لطفي لبيب يبكي أثناء عرض "علاء الدين".. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة صادمة.. تعرف على طرق انتشار فيروس كورونا في الجسم

خوف وقلق وحزن وحسرة.. مشاهد الموت والحياة أمام عقار قصر النيل المنهار.. صور

أبيض أوف شولدر.. زوجة يوسف الشريف تتألق من أمام البحر