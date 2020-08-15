جمال عبد الرحيم: أكثر من 200 ألف شخص من غير الصحفيين يمارسون المهنة

قال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن ظاهرة الكيانات الصحفية الوهمية تسيئ للمهنة، وهى من أخطر الظواهر التى ظهرت فى المجتمع، مشيرًا إلى أن تلك المهنة لها ضوابطها، والقانون لا ينص على أن يكون هناك أكثر من نقابة للفئة الواحدة، ولابد من إصدر قانون من الجهات التشريعية بإنشائها، وهو ما لا يطبق على تلك الكيانات.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمة الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن نقابة الصحفيين قدمت الكثير من البلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية ضد بعض الجهات التى تدعى أنها نقابات، وتم التقدم بمذكرة لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وتمت الاستجابة وإصدار كتاب بعدم استخراج بطاقة الرقم القومي للصحفي إلا بختم نقابة الصحفيين.





وأوضح أن تلك الكيانات تنصب على الشباب وتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، موضحًا أن عدد الذين يمارسون مهنة الصحافة وليسوا صحفيين أكثر بأضعاف من أعضاء النقابة، حيث إن من يملكون العضوية 10 آلاف صحفى، بينما من يمارسون المهنة تبلغ أعدادهم أكثر من 200 ألف.