الديهي يودع شويكار وسناء شافع.. ويؤكد: كان عصرا ذهبيا للفن.. فيديو

نعى الإعلامي نشأت الديهي الفنانة شويكار التي كانت عنوانا للمسرح الراقي وكانت تقدم الفن دون أن تخرج عن الأصول وشاركت الفنان فؤاد المهندس في العديد من الأعمال، وكان عصرا ذهبيا للفن، ونودع ايضا الفنان سناء شافع صاحب الصوت المميز وصاحب الأعمال التاريخية والتوثيقية.





واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع على قناة تن، أن مصر ولادة مؤكدا أن هناك كثيرين سيعوضون من رحل.





تشييع جثمان الفنانة شويكار التى رحلت عن عالمنا أمس عن عمر ناهز 82 عاما . وجرى اليوم السبت،





كما غيَّب الموت الفنان الكبير سناء شافع الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض، وكان الفنان سناء شافع تعرض لأزمة مرضية، في منتصف يوليو الماضى، وأجرى بعض الفحوصات الطبية.



