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الديهي يودع شويكار وسناء شافع.. ويؤكد: كان عصرا ذهبيا للفن.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:25 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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إبراهيم القادري
نعى الإعلامي نشأت الديهي الفنانة شويكار التي كانت عنوانا للمسرح الراقي وكانت تقدم الفن دون أن تخرج عن الأصول وشاركت الفنان فؤاد المهندس في العديد من الأعمال، وكان عصرا ذهبيا للفن، ونودع ايضا الفنان سناء شافع صاحب الصوت المميز وصاحب الأعمال التاريخية والتوثيقية.

واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع على قناة تن، أن مصر ولادة مؤكدا أن هناك كثيرين سيعوضون من رحل.

وجرى اليوم السبت، تشييع جثمان الفنانة شويكار التى رحلت عن عالمنا أمس عن عمر ناهز 82 عاما.

كما غيَّب الموت الفنان الكبير سناء شافع الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض، وكان الفنان سناء شافع تعرض لأزمة مرضية، في منتصف يوليو الماضى، وأجرى بعض الفحوصات الطبية.

وشارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة إياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.
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