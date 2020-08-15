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سيارات

كل ما تريد معرفته عن سيارة شيفرولية سوبربان 2021 .. صور

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة شيفروليه لصناعة السيارات الامريكية، في يونيو الماضى، عن تدشين السيارة سوبربان Z71 2021 ، خلال حدث كبير، ولكن عبر الانترنت، وتعتبر السيارة من نوع suv كبيرة الحجم.

ونشرت شركة شيفرولية  العديد من الصور المسربة لسيارتها سوبربان Z71 2021 ؛ لتشويق محبيها قبل الاعلان الرسمى فى يونيو.

أما التصميم الخارجي لسيارة سوبربان Z71 2021 فجاء شرسا عن السيارة سوبر بان التقليدية الجديدة كليا أيضا ، مع شبك أسود معتم مخصص، وخطافات سحب أمامية وخلفية مطلية باللون الأحمر، وجنوط جديدة ملفوفة بإطارات BF Goodrich لجميع التضاريس.

أما من ناحية القوة فتستمد السيارة سوبربان Z71 قوتها بشكل قياسي من محرك V8 L84 سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان وعزم دوران 520 نيوتن.متر، ويمكن للعملاء اختيار محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان و624 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويقترن كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.

أما الجديد فى السلامة والامان بالسيارة سوبربان Z71 2021، فقد زودت شيفروليه نظام تحكم جديد وهو النزول من التل ، بالاضافة الى انظمة الامان التقليدية المتواجدة فى مجموعة سوبربان من شيفروليه .

اما عن سعر السيارة شيفروليه سوبربان Z71 فتبدأ من 63,195 دولارا، ولكن عند تجهيزها بمحرك V8 سعة 6.2 لتر، يصل سعرها إلى  70,000 دولار.

كل ما تريد معرفته عن سيارة شيفرولية سوبربان 2021 .. صور
كل ما تريد معرفته عن سيارة شيفرولية سوبربان 2021 .. صور
كل ما تريد معرفته عن سيارة شيفرولية سوبربان 2021 .. صور
كل ما تريد معرفته عن سيارة شيفرولية سوبربان 2021 .. صور
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