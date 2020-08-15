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حوادث

جهات التحقيق تنتدب لجنة هندسية لفحص عقار قصر النيل المنهار

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:04 م
عقار قصر النيل المنهار
عقار قصر النيل المنهار
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عمرو خليفة
قررت جهات التحقيق تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار شارع قصر النيل؛ لإعداد تقرير حول أسباب انهياره، وحصر التلفيات به.

كما أمرت بحصر عدد سكان العقار واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم في الواقعة.

وكشفت محافظة القاهرة عن تفاصيل الانهيار الجزئي الذي حدث بعقار شارع قصر النيل.

وأكدت المحافظة أن العقار مسجل طراز معمارى وصادر له قراري تنكيس؛ نظرا لقدمه، ومحرر محضر عدم تنفيذ ، كما أن العقار يحوى شقتين سكنيتين وباقى الوحدات إدارية وتجارية ومكتب صرافة ومعرض موبيليا شهير مغلق منذ فترة.

وأوضحت ان العقار المنهار على مساحة ١٥٠٠ متر ومكون من ارضى واربعة ادوار وتم فصل كل المرافق عنه.

وفي سياق متصل اعلنت المحافظة ان عمليات الانقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار أسفرت  حتى الآن عن انقاذ ١٤ شخصا وإسعاف 2 بالموقع، ونقل 2 إلى مستشفى أحمد ماهر حتى الآن.

وأشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء اشرف الجندى مدير امن القاهرة على عمليات الانقاذ بالعقار رقم ٥٠ شارع قصر النيل المنهار.
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