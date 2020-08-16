3 سنوات من الإصلاح الاقتصادي .. كيف نجحت مصر وأخفقت الدول الأخرى في التعافي.. ورقمنة الخدمات أهم النتائج

شعبة المستوردين: الدولة تتجه بقوة لـ"التحول الرقمي" وتقليل الكاش

بعد أكثر من 3 سنوات.. مصر تحقق أفضل نجاح لبرامج الإصلاح الاقتصادي

ويبقى أن تخاطب هذه الإصلاحات التحديات المتعلقة بتحسين بيئة عمل القطاع الخاص، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق المزيد من فرص العمل باعتبارها ركائز أساسية في الطريق صوب النمو المستدام حتى بعد انقضاء فترة برنامج المساعدات.





ملامح التجربة المصرية مع المؤسسات الدولية

وتتطلب سبل تدعيم والحفاظ على الطبقة الوسطى بالمجتمع المصري، تعزيز دور القطاع الخاص الفعال من حيث توفير فرص عمل جديدة ونمو مستدام في الأجور الحقيقة.. وتتمثل عوامل نجاح أي دولة في إنجاز إصلاح اقتصادي على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية في طليعتها؛ تحسين أداء الاقتصاد الكلي، إلى جانب تطبيق إصلاحات هيكلية ومراعاة التحديات الاجتماعية.





الحماية الاجتماعية جوهر الاصلاح الاقتصادي

وفي الوقت الذي تقدم مصر نموذجا ناجحا في إدارة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، فشلت تجارب دول أخرى، مثل مالاوي والأرجنتين في تحقيق أيا من الأهداف الموضوعة





أزمات في طريق الدول الأخرى

وفي تركيا، حيث عانت البلاد من أزمة مالية طاحنة عام 2001، لجأت الحكومة التركية في ذلك الوقت للتفاوض من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وتمت الموافقة على منحها نحو 9.4 مليار دولار في شكل برنامج مساعدات تصل مدته إلى 3 سنوات، بهدف انتشال البلاد من دوامة التضخم المرتفع، التي أنهكت الاقتصاد التركي لأكثر من عقدين من الزمان.





وعلى النقيض، قدمت دولة صربيا نموذجا جيدا لتحقق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي مجتمعة، وهو ما ساعدها في التحول من دولة صاحبة ثاني أكبر عجز في الموازنة على صعيد القارة الأوروبية خلال عام 2014، إلى دولة ذات فائض أولي قوي عام 2017.





الحماية الاجتماعية في صربيا

وشهدت 172 تجربة من تجارب المساعدات المتبقية تراجعا في النمو خلال فترة الإصلاح الاقتصادي، وتقدر نسبة المتضررين من شروط البرنامج نحو 34% فقط من إجمالي الرقم سالف الذكر، ويزداد التأثير المتوقع لبرامج المساعدات، كلما طال أمد برنامج المساعدات الممنوح لدولة ما.





التحول الرقمي في مصر

وأوضح بشاي، أن التحول للرقمة له العديد من الفوائد سواء للافراد المتعاملين وللدولة علي حد سواء، مشيرا إلي أن التعامل بالبطاقات الائتمانية يوفر للمواطن الجهد والمال حيث يستطيع انهاء جميع التعاملات دون الحاجة الي حمل مبالغ كبيرة من النقود، ويحد من انتشار الرشاوي والفساد، وسرعة انهاء التعاملات المالية سواء من خلال الانترنت او التعامل المباشر، كما يضمن للمواطن الحصول علي حقة من "الفكة" وباقي النقود، وتستفيد منه الدولة في تقليل طباعة الفلوس وسرعة انهاء الاجراءات مما يساهم في نشاط وسرعة حركة الاقتصاد بشكل عام.





الشمول المالي قضية وطن

بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء مصر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي ضوء الإشادات من المؤسسات الدولية بتجربة مصر الإصلاحية، التي يمكن وصفها بأنها نموذجا مضيئا بين الدول التي طبقت برامج إصلاح اقتصادي على مدار الـ30 عاما الماضية، ويعد ما حققته حتى الآن من نجاحا اقتصادية تتجه مصر لتسجيل واحدا من أفضل قصص النجاح في تاريخ برامج الإصلاح الاقتصادي في العالم.ومع استعراض لأهم قصص نجاح وفشل برامج الإصلاح الاقتصادي والمساعدات التي جرى تنفيذها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، نجد أن مصر نجحت في تحقيق إنجازات عديدة على صعيد الاقتصاد ومؤشراته الكلية برنامجها، وهو ما ساعدها على التحول بالاقتصاد صوب التنافسية وتحسين أداء المؤشرات الكلية، لتدخل في مرحلة الإصلاحات الهيكلية التي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها مسئولية تنفيذها قبل ثلاثة أعوام يصاحبها برامج لتحسين أوضاع الطبقات الاجتماعية المختلفة.ويمكن التأكيد على أن مصر تقف الآن على المسار الصحيح، من حيث الأهداف الموضوعة لتحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ على رأسها إجمالي الناتج المحلي والقومي وغيرها من المؤشرات التي تعكس مدى صلابة وكفاءة اقتصاد الدولة.وبعد النجاح الذي حققته مصر على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية، لم يتبق سوى المضي قدما في تنفيذ كافة الإصلاحات الهيكلية الضرورية من أجل الحفاظ على النتائج المحرزة وضمان تحقيق مزيد من النمو والتنافسية.وفي ضوء إرتباط الأهداف الأساسية المنتظرة من برامج الإصلاح والمساعدات من صندوق النقد الدولي بضمان استقرار النظام المالي العالمي بشكل عام، لذلك كان من الضروري أن تكون برامج المساعدات مصممة خصيصا وفق ظروف ومعطيات كل دولة على حدة لضمان نجاحه.وتجلى من خلال التجربة المصرية بشكل واضح أهمية حماية الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة من خلال توفير شبكات الأمان الإجتماعي وهو ما عمدت مصر على تطبيقه، إلى جانب تدعيم الطبقة الوسطى التي تعد المحرك الأساسي للمنظومة الاستهلاكية المحلية.وبالرغم من أن السياسات الاجتماعية للدول لم تكن دائما الشغل الشاغل لأهداف الصندوق بصورتها الأشمل، إلا أن برامج مساعدات الصندوق قد تترك أثرا اجتماعيا هائلا، لذلك يقاس مدى نجاح أو فشل الدولة في مسيرة الإصلاح من خلال قدرتها في مخاطبة الجوانب والظروف الاجتماعية أيضا.وتسود التحذيرات من أن هناك عوامل قد تتسبب في إفشال تجارب الدول في تطبيق الإصلاح الاقتصادي؛ مثل غياب الدعم السياسي وعدم نفاذ القانون، إلى جانب معارضة المجموعات المهمشة أو أولئك من أصحاب المصالح لمنظومة الإصلاحات.وبرغم موافقة صندوق النقد الدولي في عام 2001 على منح دولة مالاوي قرضا لمدة 3 سنوات بموجب برنامج "تسهيل النمو والحد من الفقر"، بلغت قيمته ما يعادل 58 مليون دولار، لم تلتزم الحكومة بتطبيق التوصيات المنصوص عليها، ما ترتب عليه ارتفاع نسب الفقر والبطالة واستمرار الفساد الإداري إلى حد بلغ معه تحميل الصندوق مسئولية أزمة المجاعة التي عانى منها البلد الإفريقي عام 2002 مودية بحياة ما بين 1000 إلى 3000 شخص.ولم يكن الوضع أفضل حالا للأرجنتين، فقبل 10 أعوام من اندلاع الأزمة الاقتصادية الطاحنة عام 2001، حصلت الدولة اللاتينية على أربعة برامج مساعدات متتالية، بالإضافة إلى إيفاد 50 بعثة تضم مسئولين وخبراء من قبل الصندوق في القطاعات المالية والمصرفية في الفترة ما بين عام 1991 إلى 2002.. إلا إن الأرجنتين أخفقت بشكل مستمر منذ عام 1994 في الوفاء بالشروط الموضوعة من قبل الصندوق للحصول على القروض، كما أن الجمود الهيكلي للاقتصاد الأرجنتيني، وغياب سبل الإصلاح، ساهم أيضا في مفاقمة من حجم المأساة الاقتصادية التي عاشتها البلاد في حينها، لتعاني من قفزة بمعدلات بطالة وفجوة متزايدة في الدخل وتوزيع الأجور.وفشل النظام التركي في تحقيق إصلاحات بالشق الاجتماعي، وبرغم نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن معدلات الفقر لم تتراجع بالمستوى المطلوب خلال فترة برنامج المساعدات، لتصل إلى 16.7% في عام 2007 بدلا من 18.6% في عام 2005، عاكسة نموا غير متكافىء في الأجور، كما لم يرتفع معدل التوظيف خلال فترات النمو ما بين عام 2002 - 2007، وظلت معدلات البطالة في تركيا عند مستويات عالية تقترب من 10%، ما دفع بعض المحللين لوصفها بواحدة من فترات "النمو بلا عمل".ومنذ أن تمت الموافقة على منح صربيا قرض لمدة 3 سنوات عام 2015، شرعت الحكومة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي ما نتج عنه تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الكلي ونمو أقوى من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي، مدعوما بنمو الثقة الاقتصادية وتزايد الشمول والاندماج المالي،إلى جانب تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية.وعلى صعيد الشق الاجتماعي، انخفضت معدلات البطالة بصربيا إلى مستوى تاريخي قياسي، كما تحسن أداء القطاع المصرفي وتراجعت نسبة القروض المتعثرة، كما سجلت نسب الفقر انخفاضا ملحوظا من 26.1% في 2014 إلى 20.3% في 2017.وحول الإشكالية المطروحة بشأن مدى إعاقة برامج الإصلاح والمساعدات من صندوق النقد للنمو في الدول، يمكن القول إن الربط في هذا الشأن غير دقيق وأن العلاقة بين الأمرين ليست سببية، وربما يكون السبب وراء هذا الاعتقاد أن بعض الدول التي تعاونت مع الصندوق كانت تواجه بالفعل عدة معوقات تحول دون تحقيقها النمو الاقتصادي.ومن إجمالي 513 برنامجا من برامج المساعدات التي تم تصميمها على مدار تاريخ صندوق النقد الدولي، نجد أن 341 تجربة منها شهدت نموا اقتصاديا إيجابيا، وترك التعاون بين الصندوق والدول الحاصلة على القروض أثرا إيجابيا على نحو 83% من التجارب الإصلاحية.وقال متي بشاي عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة تتجه بقوة لـ"الرقمنة" والتحول للاقتصاد الرقمي وتقليل الكاش، والتوسع في إصدار البطاقات الائتمانية وتشجيع المواطنين علي التعامل بها.وأشار الي انه تم تفعيل قانون "تنظيم وسائل الدفع غير النقدي" مايو العام الماضي الذي يعد إيذاننا بدخول الدولة الالكترونية ومقوماتها الدفع الإلكتروني، حيث بدأت مصر في تحصيل الرسوم الحكومية إلكترونيا، تمهيدا للتحول إلى الرقمنة الكاملة بحلول عام 2030.والقرار يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية بما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية "كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت أونلاين"، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرى.وأشار إلي أن الغرف التجارية، ممثلة فى الشعبة العامة للاتصالات، بدأت حاليا لإعداد منظومة تكنولوجية متكاملة تتوافق مع خطة الدولة، وتمثل هذه المنظومة طفرة فى إعادة هيكلة القطاع التجارى فى مصر بالكامل، بحيث يتم على أساسها تحرير كافة المعلومات التجارية وربط المنتج بالتاجر بالمستهلك، تشجيعا للمجتمع المصرى على التحول من سياسة التعامل النقدى إلى التعامل اللا نقدى عبر الدفع الإلكترونى، وتغذية ثقافته بين المواطنين من الفئات المختلفة لاستخدام التكنولوجيا فى التعاملات اليومية.وبدأت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى والجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، المرحلة التجريبية لاستبدال البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت «ميزة» المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تُتيح لهم خدمات إضافية تتمثل فى السحب النقدى من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية «POS»، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.