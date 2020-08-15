تحويل وحدات محلية إلى مدن وإنشاء نقاط مرور| 13 اقتراحا برغبة أمام البرلمان.. الاثنين

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، اجتماعا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة عدد من الإقتراحات برغبة مقدمة من النواب، بشأن طلبات متعلقة بخدمات عامة للمواطنين في مختلف المحافظات، مثل إنشاء مكاتب سجل مدنى وأقسام شرطة ووحدات مرور وإطفاء ومجمع خدمات في بعض المناطق بالمحافظات حسب حاجتها، وتحويل بعض القرى إلى مدن.





ومن المقرر أن تنظر اللجنة خلال اجتماعها، الاقتراحات والشكاوى التالية:





- اقتراح برغبة مقدم من النائب بدوى النويشي، بشأن تشغيل سجل مدني قرية الميمون التابع لمركز شرطة الواسطي - محافظة بنى سويف.





- اقتراح برغبة قدم من النائب محمد الزاهد، بشأن تأخر تسليم قسم شرطة ثالث بالحي الـ 16 ومبني المرور الجديد مساحة 6 قراريط، و5 أفدنة بمدينة العاشر من رمضان بجوار الشهر العقاري الجديد بمحافظة الشرقية.





- اقتراح برغبة مقدم من النائب هاني أباظة، بشأن إنشاء مكتب سجل مدني بالنفاس - بمحافظة الشرقية.





- اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد کلوب، بشأن تحویل قرية النوافعة مركز فاقوس إلي مدينة - بمحافظة الشرقية.





- اقتراح برغبة مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تشغيل سجل مدني بقرية بني صامت شرق نهر النيل في مركز بني مزار‪ -‬بمحافظة المنيا.





- اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد شمردل، بشأن إنشاء وحدة مرور بمركز مطاي - محافظة المنيا.





- اقتراح برغبة مقدم من النائب رزق راغب ضيف الله بشأن إعادة تشغيل نقطة شرطة الوقاد (۱) منطفة النهضة، ونقطة شرطة الجلاء بمنطقة مريوط بحي العامرية أول وثان - محافظة الإسكندرية.





- اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد العوضي، بشأن إنشاء نقطة شرطة ووحدة إطفاء بقرية صدفا بمركز تنمي الأمديد – محافظة الدقهلية.





- اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد إسماعيل جاد، بشأن إعادة وتفعيل شرطة المرافق بمركز البرلس - محافظة كفر الشيخ.





- اقتراح برغبة مقدم من النائب هاني النواصرة، بشأن نقل إدارة مرور كفر الشيخ من داخل مدينة كفر الشيخ إلي أي جهة علي أطراف المدينة؛ لحل مشكلة الكثافة المرورية - محافظة كفر الشيخ.





- اقتراح برغبة مقدم من النائب إبراهيم أحمد أحمد حمودة، بشأن إنشاء مجمع خدمي أمني في أرض السجل المدني بمدينة الحوامدية‪ -‬محافظة الجيزة.





- اقتراح برغبة مقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن تحويل الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب إلي مركز ومدينة غرب الموهوب‪ -‬محافظة الوادي الجديد.



